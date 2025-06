I Fantastici Quattro: è già stato dato il via al sequel!

Con I Fantastici Quattro: Gli Inizi in uscita a breve, i Marvel Studios hanno ora quattro film in uscita per il 2028, ma cosa riempirà questi slot? È altamente improbabile che vedremo così tanti titoli MCU in un solo anno solare, soprattutto ora che Kevin Feige torna a concentrarsi sulla qualità piuttosto che sulla quantità.

Anche la Disney tende a riservare più slot del necessario, utilizzandoli in ultima analisi per progetti diversi. Quando Blade ha lasciato la sua data di uscita di novembre 2025, ad esempio, la data è stata rapidamente occupata da Predator: Badlands della 20th Century Studios.

Il 2026 vedrà l’uscita di Spider-Man: Brand New Day (una coproduzione con Sony Pictures) e Avengers: Doomsday, mentre nel 2027 arriveranno Avengers: Secret Wars e un film di luglio ancora senza titolo, probabilmente Doctor Strange 3.

Il 2028 si preannuncia come un nuovo inizio per l’MCU, poiché la versione post-Secret Wars del franchise dovrebbe essere un soft reboot, creando un mondo abitato da Avengers, X-Men e Fantastici Quattro. I fan stanno già ipotizzando che l’ultimo film sugli Avengers della Saga del Multiverso potrebbe essere diviso in due parti, ma per quel che vale, Daniel Richtman non ha sentito nulla riguardo alla possibilità che Secret Wars venga diviso in due e distribuito tra il 2027 e il 2028.

In un articolo di Variety sul programma Marvel per il 2028, si legge: “Altri progetti Marvel in fase di sviluppo che potrebbero uscire nel 2028 includono il già citato ‘Blade’, ‘Black Panther 3’ e un sequel de ‘I Fantastici Quattro'”.

Questa è la prima volta che sentiamo parlare di un sequel di ‘I Fantastici Quattro: Gli Inizi‘ in fase di sviluppo, e i Marvel Studios sembrano fiduciosi nel successo del reboot, se stanno già valutando un seguito. La Prima Famiglia Marvel sarà in prima linea in Avengers: Doomsday, quindi, a patto che il loro primo film MCU ottenga buoni incassi al botteghino, un sequel sarà probabilmente una priorità. Dopotutto, i sequel vendono biglietti.

Questo presumibilmente porterebbe i Fantastici Quattro ai “giorni moderni”, con la squadra che ora risiede in un mondo di eroi piuttosto che in uno in cui sono gli unici protettori della Terra. In questa prossima era narrativa è probabile che incontreremo anche la versione Norrin Radd di Silver Surfer.