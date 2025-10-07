Perché Predator: Badlands ha avuto la priorità su Prey 2, spiegato dal produttore

Il nuovo film Predator uscirà tra un mese, il 7 novembre, con il titolo Predator: Badlands. Tuttavia, dopo il successo di Prey del 2022, molti fan potrebbero aver pensato che sarebbe stato realizzato un sequel di quella storia piuttosto che un film che offre una premessa rivoluzionaria, anticipata nei trailer di Predator: Badlands.

Secondo uno dei produttori del film, questo approccio unico al Predator è stato uno dei motivi principali per cui il pubblico sta aspettando Predator: Badlands prima di Prey 2. Durante la visita sul set di Predator: Badlands organizzata da ScreenRant, il produttore Ben Rosenblatt ha spiegato il ragionamento suo e del regista Dan Trachtenberg:

“Una delle cose più importanti per Dan e per me, e ciò che mi ha attratto di Prey, è che era qualcosa di inaspettato. Era qualcosa che nessuno aveva mai fatto prima con questo franchise. Quindi penso che, nel pensare a cosa fare dopo, Dan fosse davvero determinato a trovare un modo per realizzare il prossimo progetto senza renderlo prevedibile. E credo che, mentre cercava di capire cosa potesse essere, avesse in mente qualcosa del tipo: ‘Beh, questo è il tipo di grande cambiamento che nessuno ha ancora intrapreso’”.

Trachtenberg, che ha anche diretto Prey, supervisiona questa nuova storia su un giovane Predator di nome Dek, interpretato da Dimitrius Schuster-Koloamatangi, che è l’eroe di questa storia e si imbarca in una caccia per dimostrare il proprio valore dopo essere stato emarginato dal suo clan. Elle Fanning interpreta anche una sintetica che accetta di aiutare Dek nella sua ricerca di una creatura pericolosa.

Rosenblatt ha affermato che passare direttamente a Prey 2 avrebbe potuto essere “una nuova versione della stessa cosa”. Ha aggiunto: “Si sarebbe potuto realizzare un Prey in cui si diceva: ‘Ok, ecco un periodo storico diverso’. Ma penso che per noi fosse più: ‘Come facciamo ad andare avanti?’”

Tuttavia, Rosenblatt ha tenuto a precisare che Prey “non è qualcosa che stiamo abbandonando”, ma che vogliono sviluppare la storia del film.

Prey vedeva Amber Midthunder nei panni di una giovane guerriera comanche che deve proteggere la sua tribù quando un Predator arriva sulla Terra all’inizio del XVIII secolo. Il film è stato ampiamente acclamato, ottenendo un punteggio del 94% “Certified Fresh” dalla critica ed è stato visto come una rivitalizzazione del Predator franchise.

È possibile guardare Prey in streaming su Disney+.

Prey 2 era stato precedentemente confermato per il 2024, e i commenti di Rosenblatt confermano che il progetto è ancora nei loro piani. Con Predator: Badlands, Trachtenberg e compagnia sembrano aver voluto semplicemente continuare a esplorare nuove aree dell’universo di Predator prima di tornare per il sequel.