I Fantastici Quattro: Gli Inizi, le reazioni alla preview acclamano il film come il migliore dopo Avengers: Endgame

Il cast di I Fantastici Quattro: Gli Inizi sta facendo il giro del mondo per promuovere l’arrivo del film in sala e recentemente i fan e i critici brasiliani hanno potuto assistere a un’anteprima di 30 minuti. Composto da scene del primo e del secondo atto, l’anteprima aveva lo scopo di dare agli spettatori un assaggio di ciò che li aspetta nel prossimo film dell’MCU.

Quindi, per essere chiari, non si tratta del film completo. Tuttavia, alcune prime reazioni hanno iniziato a circolare sui social media e sono state estremamente positive. @mpmorales ha definito “incredibile” la costruzione del mondo del regista Matt Shakman e ha dichiarato che ciò che è stato mostrato è stata “una bella introduzione al quartetto, ai loro poteri e alla minaccia incombente di Silver Surfer”.

Un altro utente di X, @GoodNerd23, ha detto che I Fantastici Quattro: Gli Inizi “potrebbe essere il miglior film Marvel dopo Endgame”. Ha aggiunto: “Assomiglia molto a Gli Incredibili, è super divertente, colorato e diverso dagli altri film Marvel. Silver Surfer ruba la scena!”.

L’account @4FantasticoBRA ha invece pubblicato un lungo resoconto di ciò che ha visto: “Ciò che è stato mostrato non solo mi ha sorpreso… ma mi ha davvero commosso. L’intera ambientazione di questo universo è unica. È un grande regalo per i fan. Tutto inizia con un’intimità che non siamo abituati a vedere in questo tipo di film. È come incontrare una vera famiglia, con le sue vulnerabilità, il suo umorismo, il suo affetto e i suoi obiettivi“.

Si continua poi affermando che “La dinamica tra Reed e Sue è uno dei punti salienti. Abbiamo visto molte scene dei due insieme, e Vanessa e Pedro sono in perfetta sintonia, trasmettendo davvero la sensazione di una coppia che sta insieme da molto tempo. La loro relazione dimostra, fin dall’inizio, che questo film va ben oltre la semplice esibizione di superpoteri”.

Infine: “Anche Ben e Johnny brillano. Ognuno di loro ha una personalità ben definita e l’alchimia tra loro funziona fin dal primo momento. Le battute arrivano al momento giusto, e si sa com’è: Johnny è Johnny! La trama ha un tono orientato alla famiglia, e questo diventa chiaro con l’arrivo del piccolo Franklin. Questo è puro Fantastici Quattro! Non stanno solo affrontando una grave minaccia: i legami familiari sono al centro della storia.

“La sequenza finale dell’anteprima che ho visto è di quelle che fanno trattenere il fiato a tutta la sala. La CGI? Impeccabile. E l’accumularsi del pericolo sembra reale: si percepisce il peso della posta in gioco.”, conclude l’utente. Ripetiamo però che si tratta di pareri espressi sulla base di alcuni frammenti del film e non del lungometraggio nella sua totalità. Per avere indicazioni più precise in merito, non resta che attendere le anteprime ufficiali del film.

La trama e il cast di I Fantastici Quattro: Gli Inizi

Il film Marvel StudiosI Fantastici Quattro: Gli Inizi introduce la prima famiglia Marvel composta da Reed Richards/Mister Fantastic (Pedro Pascal), Sue Storm/Donna Invisibile (Vanessa Kirby), Johnny Storm/Torcia Umana (Joseph Quinn) e Ben Grimm/la Cosa (Ebon Moss-Bachrach) alle prese con la sfida più difficile mai affrontata. Costretti a bilanciare il loro ruolo di eroi con la forza del loro legame familiare, i protagonisti devono difendere la Terra da una vorace divinità spaziale chiamata Galactus (Ralph Ineson) e dal suo enigmatico Araldo, Silver Surfer (Julia Garner).

E se il piano di Galactus di divorare l’intero pianeta e tutti i suoi abitanti non fosse già abbastanza terribile, la situazione diventa all’improvviso una questione molto personale. Il film è interpretato anche da Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. I Fantastici Quattro: Gli Inizi è diretto da Matt Shakman e prodotto da Kevin Feige, mentre Louis D’Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis sono gli executive producer. Il film sarà al cinema dal 23 luglio.