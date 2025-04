Rufus Sewell, Tony Goldwyn e Justin Theroux in Billion Dollar Spy

Billion Dollar Spy, thriller ambientato nella Guerra Fredda di Walden Media e Weed Road Pictures, ha aggiunto al cast Rufus Sewell, Tony Goldwyn e Justin Theroux, mentre Russell Crowe e Harry Lawtey sono già sul set a Budapest, in Ungheria.

Tony Goldwyn avrà il ruolo dell’agente della CIA Burton Gerber, Rufus Sewell quello del capo dell’ufficio CIA di Mosca, Gus Hathaway, e Justin Theroux quello dell’agente della CIA Van Spencer. Inoltre, Tennyson Crowe si unisce al cast nel ruolo di Sasha Tolkachev, figlio di Adolf, nell’adattamento diretto da Amma Asante del libro dell’autore premio Pulitzer David E. Hoffman.

Billion Dollar Spy racconta la vera storia della spia sovietica Adolf Tolkachev, interpretato da Crowe. Lawtey interpreta il contatto di Tolkachev con la CIA all’interno della stazione di Mosca. Precedentemente annunciata, Vera Farmiga interpreterà la moglie di Tolkachev, Natasha, mentre Willa Fitzgerald interpreterà Mae Lenihan. Tolkachev era tra le risorse più preziose della CIA durante la Guerra Fredda. Deluso dal regime sovietico, Tolkachev rischiò la vita per consegnare migliaia di pagine di informazioni top secret agli Stati Uniti. Un ritratto di Tolkachev, con una telecamera spia in mano, è ancora appeso nel quartier generale della CIA a Langley, in Virginia; l’unico ritratto non americano presente.

Frank Smith, Benjamin Tappan e Cher Hawrysh di Walden Media sono i produttori, insieme ad Akiva Goldsman e Greg Lessans di Weed Road Pictures. Jane Hooks e Naia Cucukov sono i produttori esecutivi. Ildiko Kemeny, David Minkowski e Ferenc Szále di Pioneer Stillking Films saranno i coproduttori. Hanway Films si occupa delle vendite internazionali e CAA Media Finance dei diritti nazionali.

“Dare vita a Billion Dollar Spy richiede molto più di una semplice grande regia: richiede un cast in grado di incarnare l’intensità emotiva e il silenzioso eroismo di queste persone reali“, ha affermato Frank Smith, Presidente e CEO di Walden Media. “Sotto la direzione di Amma, siamo fiduciosi che questo cast di attori straordinari offrirà interpretazioni che renderanno giustizia all’avvincente libro di David Hoffman e allo straordinario atto di coraggio di Tolkachev”.

“Siamo entusiasti che un progetto così entusiasmante, con un team straordinario alle spalle, sia finalmente in produzione e non vediamo l’ora di condividere ulteriori novità con gli acquirenti a Cannes“, ha dichiarato Gabrielle Stewart, CEO di HanWay Films.