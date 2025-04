American Sniper, la spiegazione del finale: che cosa è successo a Chris Kyle?

Il film di guerra del 2014 di Clint Eastwood, American Sniper, è basato sull’avvincente storia vera di Chris Kyle, un Navy SEAL statunitense che ha prestato servizio in quattro campagne durante la guerra in Iraq. Il film è tratto dall’omonima autobiografia di Kyle, pubblicata due anni prima, nel 2012, ma include una scena finale che si svolge dopo gli eventi del libro, nel febbraio 2013. A questo punto del film, Kyle si è ritirato dal servizio militare e si gode la vita con la sua famiglia. Sua moglie Taya gli dice che è felice di riavere suo marito, e la storia di Kyle sembra avere un lieto fine.

Durante le due ore precedenti di American Sniper, assistiamo alla natura estenuante delle missioni di Kyle in Iraq, compresa la ricerca del leader di Al-Qaeda Abu Musab al-Zarqawi e del suo braccio destro, conosciuto semplicemente come “Il Macellaio”. Bradley Cooper interpreta brillantemente il peso emotivo che il ruolo di Kyle come cecchino dei Navy SEAL ha su di lui, in quello che è sicuramente uno dei migliori film mai realizzati sulla guerra in Iraq. Dato il suo avvincente mix di azione a tutto campo e studio approfondito dei personaggi, non sorprende che American Sniper sia stato recentemente tra i film più visti su Netflix.

Chris Kyle è stato ucciso da Eddie Ray Routh al poligono di tiro dopo la fine di American Sniper

Routh ha sparato a Kyle e al suo amico Chad Littlefield con le pistole di Kyle

In un tragico finale, American Sniper porta la vera storia di Chris Kyle oltre la sua autobiografia del 2012, fino all’ultimo giorno della sua vita, quando bacia sua moglie e i suoi figli e si dirige al poligono di tiro con un altro veterano delle forze armate. Quel veterano è Eddie Ray Routh, un ex marine statunitense di 25 anni che ha sparato e ucciso Kyle il 2 febbraio 2013. Routh ha anche ucciso l’amico di Kyle, Chad Littlefield. Sono stati uccisi con due pistole semiautomatiche, entrambe date da Kyle a Routh per usarle al poligono di tiro (via ABC News).

Con lo stile sobrio e rispettoso che contraddistingue i migliori film di Clint Eastwood come regista, American Sniper evita di mostrare l’uccisione di Chris Kyle. Il film spiega invece la sua morte in una sola riga di post scriptum e mostra un montaggio del corteo funebre di Kyle durante i titoli di coda.

Pur rifiutando di assumere una posizione morale esplicita sulle sue azioni, il film descrive senza dubbio Chris Kyle come una sorta di eroe, che eccelleva nel suo lavoro e sembrava aver trovato la pace con la sua amorevole famiglia prima di morire. La decisione di Eastwood di non mostrare come è morto significa che Kyle conserva la dignità nella morte che si è guadagnato nel corso del film.

Eddie Ray Routh soffriva di disturbo da stress post-traumatico quando ha ucciso Chris Kyle e Chad Littlefield

A Routh era stata anche diagnosticata la schizofrenia e la psicosi

Al momento dell’omicidio di Chris Kyle, protagonista di American Sniper, e del suo amico Chad Littlefield, a Eddie Ray Routh era stata diagnosticata la schizofrenia e la psicosi. Il veterano dei Marines statunitensi soffriva anche di disturbo da stress post-traumatico (PTSD) a seguito del servizio militare (via The Washington Post). Routh ha poi spiegato di aver sparato a Kyle e Littlefield perché non gli avevano rivolto la parola mentre si recavano al poligono di tiro. Nel frattempo, Kyle aveva inviato a Littlefield un messaggio di testo prima di andare a prenderlo, in cui definiva Routh “completamente pazzo”.

Questo finale della storia di Kyle, in particolare, sembra una dolorosa ironia, dato che era sopravvissuto a quattro missioni in prima linea durante la guerra in Iraq e stava appena iniziando a dare una svolta alla sua vita quando gli è stata strappata via.

Sembra che né Chris Kyle né Chad Littlefield fossero a conoscenza delle condizioni di salute mentale diagnosticate a Eddie Ray Routh prima del loro viaggio al poligono di tiro Rough Creek Ranch-Lodge-Resort nella contea di Erath, in Texas. Questo finale della storia di Kyle, in particolare, sembra una straziante ironia, dato che era sopravvissuto a quattro mandati in prima linea durante la guerra in Iraq e stava appena iniziando a rifarsi una vita quando gli è stata tolta.

Perché Chris Kyle è andato al poligono di tiro nella scena finale di American Sniper

Kyle aiutava altri veterani militari a superare le loro traumatiche esperienze di guerra

Chris Kyle frequentava i poligoni di tiro con i veterani militari già da tempo prima di quel fatidico giorno in cui lui e Littlefield portarono con sé Eddie Ray Routh, il 2 febbraio 2013. Come accenna American Sniper nei suoi ultimi minuti, Kyle decise di dedicarsi ad aiutare i veterani militari a superare i traumi di guerra come modo per guarire dalle proprie esperienze, su consiglio di uno psichiatra. Il suo modo di aiutare era apparentemente quello di trascorrere del tempo con i veterani in difficoltà facendo ciò che pensava potesse piacergli di più, sparare a bersagli con armi da fuoco vere.

Fu la madre di Routh a suggerire a Kyle che suo figlio avrebbe potuto aver bisogno del suo aiuto, quando lo incontrò fuori dalla scuola elementare dei suoi figli. Questo dettaglio è menzionato in una delle battute finali di quello che è sicuramente il ruolo più serio della carriera di Bradley Cooper, quando il personaggio interpretato dall’attore saluta la sua famiglia senza sapere che sarà l’ultima volta.

Nessuno avrebbe potuto prevedere cosa avrebbe fatto Eddie Ray Routh, ma la natura informale della richiesta di sua madre rese il viaggio un rischio enorme per Kyle e Littlefield. Probabilmente Taya Kyle non si accorse di nulla quando vide Routh nel vialetto di casa sua, come viene descritto nell’ultima scena di American Sniper, ma questa rappresentazione drammatica ci fa capire che, col senno di poi, Kyle non avrebbe mai dovuto accettare di aiutare in questo modo.

Cosa accadde dopo la morte di Chris Kyle a seguito del suo omicidio

È stato venerato dalla moglie e dai residenti del Texas, anche con una legge approvata in suo nome

Taya Kyle ha pubblicato le sue memorie dopo gli eventi di American Sniper, che includono il racconto della tragica morte del marito. È anche diventata un’attivista a favore dei veterani dell’esercito americano e negli ultimi dieci anni ha scritto e pubblicato altri libri. Inoltre, ha contribuito all’approvazione del Chris Kyle Bill, che ha reso i veterani dell’esercito idonei a ricevere licenze statali in Texas, lo stato di residenza di Kyle, per qualifiche professionali al momento del congedo dalle forze armate (tramite il Texas Military Department).

Il rinnovato successo del film di Clint Eastwood su Netflix farà conoscere a una nuova generazione la storia di Chris Kyle, che merita di essere approfondita più per le sue azioni in vita che per il tragico incidente che ha causato la sua morte.

Il film American Sniper è uscito meno di due anni dopo la morte di Chris Kyle, anche se la pre-produzione era iniziata quando Kyle era ancora in vita. La data della sua morte è stata poi proclamata “Chris Kyle Day” in Texas e un monumento in sua memoria è stato eretto a Odessa, la sua città natale. Il rinnovato successo del film di Clint Eastwood su Netflix farà conoscere a una nuova generazione la storia di Chris Kyle, che merita di essere approfondita più per le sue azioni in vita, sia dentro che fuori dall’esercito, che per il tragico incidente che ha causato la sua morte.