Una Fottuta Bugia: dal 17 maggio al cinema

Dopo essere stato presentato in anteprima all’ultima edizione della Festa del Cinema di Roma all’interno di Alice nella Città la sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema di Roma dedicata alle giovani generazioni e aver vinto numerosi premi nei maggiori festival internazionali indipendenti come Athens Indie Film Festival, LA Indies, San Diego Independent Cinema Awards e Boston Indie Film Festival, Una fottuta bugia di Gianluca Ansanelli arriva nei cinema dal 17 maggio con Play Entertainment.

Una fottuta bugia è un dramedy in cui un giovane ex-enfant prodige squattrinato (Emanuele Propizio) si trova, suo malgrado, costretto a fingersi malato di cancro per non essere sfrattato di casa. L’incontro con Claudia (Antonia Fotaras), una ragazza malata terminale, lo costringe a confrontarsi col suo castello di bugie.

La trama di Una Fottuta Bugia

Pietro (Emanuele Propizio) è un ex-enfant prodige della pubblicità che oggi, a quasi trent’anni viene regolarmente scartato ai provini e sbarca il lunario insegnando teatro ai ragazzini della parrocchia. Vive in un modesto appartamento della diocesi con Nicolas (Giampaolo Morelli) un infermiere dall’indole casinara e menefreghista, divorziato con moglie e figlio a carico. Quando i due rischiano di essere sfrattati dal prete, Nicolas inventa l’orrenda bugia che il suo inquilino è malato di cancro. Inizialmente Pietro subisce la cosa impotente ma poi, proprio quando decide di confessare tutto, conosce Claudia (Antonia Fotaras), una ragazza veramente malata, che malgrado le sue gravi condizioni di salute, sprizza vitalità da tutti i pori. Tra i due ragazzi si crea un indissolubile legame a cui Pietro non vuole rinunciare. Riuscirà a gestire i suoi sentimenti senza ferire quelli di Claudia?