Mercoledì – Stagione 2: Anthony Michael Hall nel cast della serie

Secondo quanto appreso da Variety, Anthony Michael Hall si è unito alla seconda stagione di Mercoledì di Netflix con un ruolo al momento non rivelato. Il casting segna una riunione tra Hall e il produttore esecutivo e regista Tim Burton, con cui Hall aveva già collaborato per Edward mani di forbice del 1990, dove interpretava il bullo fidanzato di Kim e nemico del protagonista. Non resta ora che scoprire quale ruolo Hall interpreterà nella serie, anche se sono in molti a scommettere su una sua presenza come antagonista.

Hall è conosciuto soprattutto per i suoi ruoli iconici nei classici degli anni ’80 e ’90, tra cui “Sixteen Candles”, “Breakfast Club” e “Edward mani di forbice”. I crediti più recenti di Hall includono invece la terza stagione della serie d’azione di successo di Amazon Prime Video “Reacher“, nonché il film della Universal “Halloween Kills” e il film di Netflix “Trigger Warning”.

Quello che sappiamo su Mercoledì – Stagione 2

Nella nuova stagione della serie Mercoledì Addams (Jenna Ortega) torna ad aggirarsi per i corridoi gotici della Nevermore Academy, dove l’attende una nuova serie di nemici e problemi. In questa stagione Mercoledì deve destreggiarsi tra famiglia, amici e vecchi avversari, per affrontare un altro anno di caos splendidamente oscuro e bizzarro. Armata della sua caratteristica arguzia tagliente e del suo fascino imperturbabile, Mercoledì si ritrova al centro di un nuovo agghiacciante mistero soprannaturale.

Oltre al confermato cast composto daa Jenna Ortega (Mercoledì Addams), Emma Myers (Enid Sinclair), Catherine Zeta-Jones (Morticia Addams), Luis Guzman (Gomez Addams), Isaac Ordonez (Pugsley Addams), Joy Sunday (Bianca Barclay), Luyanda Unati Lewis-Nyawo (Ritchie Santiago), Moosa Mostafa (Eugene), Georgie Farmer (Ajax), Jamie McShane (Sceriffo Donovan Galpin), Fred Armisen (zio Fester) e Victor Dorobantu (Mano), si uniranno al cast della seconda stagione anche Steve Buscemi (“The Big Lebowski”), Billie Piper (‘Scoop’), Evie Templeton (“Return to Silent Hill”), Owen Painter (“The Handmaid’s Tale”), Noah Taylor (“Park Avenue”) e Anthony Michael Hall (“Breakfast Club”).

È inoltre previsto un ruolo da guest star per Lady Gaga, Christopher Lloyd (“Ritorno al futuro”), Joanna Lumley (“Absolutely Fabulous”), Thandiwe Newton (‘Westworld’), Frances O’Connor (“The Twelve”), Haley Joel Osment (“Il sesto senso”), Heather Matarazzo (“The Princess Diaries”) e Joonas Suotamo (“The Acolyte”).

La seconda stagione della serie, che ha debuttato con la sua prima stagione nel novembre 2022, sarà lanciata sulla piattaforma Netflix in due parti, il 6 agosto e il 3 settembre.