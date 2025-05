Ryan Reynolds potrebbe tornare come Deadpool in un nuovo film Marvel sugli X-Men

Dopo il successo di Deadpool & Wolverine, Ryan Reynolds sta “esplorando idee” per un potenziale film su Deadpool che vedrebbe il Mercenario chiacchierone fare squadra con gli X-Men nel Marvel Cinematic Universe. Uno degli eventi più importanti della saga del Multiverso è stato l’arrivo di Wade Wilson nel MCU, grazie al ritorno dei diritti degli X-Men ai Marvel Studios. Dopo che il mese scorso Reynolds ha fatto intendere che potrebbe lavorare a un nuovo progetto del MCU con Deadpool, un nuovo rapporto offre ulteriori indizi su come i mutanti potrebbero essere utilizzati nel franchise.

In un nuovo rapporto di The Hollywood Reporter, infatti, è stato rivelato che Reynolds sta sviluppando idee per un possibile film dei Marvel Studios che vedrebbe la collaborazione tra Deadpool e i personaggi degli X-Men. Il film, ancora senza titolo, coinvolgerebbe i personaggi degli X-Men, ma è separato dal reboot degli X-Men che Michael Lesslie sta scrivendo per i Marvel Studios. Secondo THR, il film di Ryan Reynolds per il MCU è nelle “fasi iniziali” e si dice che coinvolgerà da tre a quattro personaggi degli X-Men, mentre Deadpool sarebbe un “attore non protagonista”.

Cosa aspettarsi dal film di Ryan Reynolds su Deadpool e gli X-Men

Per quanto sia eccitante la notizia di un film di Deadpool e X-Men, ci sono diversi fattori da tenere in considerazione per quanto riguarda l’intero MCU. Per cominciare, dato che si tratta di una fase iniziale, questo non significa che il film sia stato autorizzato, perché il progetto potrebbe finire per non essere realizzato, a seconda di come andrà la sceneggiatura di Ryan Reynoldse di chiunque altro sia coinvolto. Al momento, il progetto di X-Men e Deadpool, ancora senza titolo, non ha ancora un regista o una data di uscita.

Tuttavia, il rapporto dimostra che i Marvel Studios vogliono esplorare gli X-Men in modi diversi dal loro film corale, anche con personaggi come Deadpool. Se questo è uno dei progetti che stanno preparando per la Fase 7, il momento ha perfettamente senso, dato che i mutanti avranno un ruolo più importante nella timeline del MCU dopo la Saga del Multiverso. Resta da vedere se il film di Reynolds verrà affrontato dai Marvel Studios in occasione di un evento come il San Diego Comic-Con, che si terrà tra pochi mesi.