Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery, Rian Johnson ambisce ad una distribuzione in sala

Nel corso di quest’anno Netflix distribuirà il ritorno del franchise Knives Out con il suo terzo episodio. Come le precedenti puntate, Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery comprenderà principalmente un nuovo cast di sospetti, mentre Daniel Craig tornerà ancora una volta nei panni dell’iconico detective Benoit Blanc. Sebbene siano stati diffusi dei teaser e la prima immagine del nuovo look di Craig, Netflix non ha ancora fornito alcun dettaglio specifico sulla sua uscita. In particolare, le possibilità di un’uscita nelle sale cinematografiche sono discutibili, soprattutto dopo che l’amministratore delegato Ted Sarandos ha recentemente definito quel tipo di esperienza un “concetto obsoleto”.

Recentemente, in un’intervista con Business Insider, il regista del film Rian Johnson ha condiviso le sue speranze che il terzo film possa arrivare nelle sale, affermando che sta facendo “di tutto” perché ciò accada. Ha inoltre confermato che Wake Up Dead Man dovrebbe uscire nell’autunno di quest’anno. “Voglio che sia presente nel maggior numero di sale il più a lungo possibile. Faremo pressione per ottenere tutto quello che possiamo in termini di sale, perché voglio che il maggior numero possibile di persone lo veda in quella forma”, ha affermato.

All’inizio della stessa intervista, a Johnson è stato anche chiesto di commentare la dichiarazione di Sarandos sullo stato delle esperienze in sala che sono “superate”. “Ovviamente non lo penso, perché amo i film. Mi piace andare a vedere i film. Ma ho anche la sensazione che, parlando con Ted, sarebbe una cosa diversa rispetto a una citazione presa e gettata su di me in questo contesto. Quindi, non voglio dire che sto avendo una discussione per procura con Ted proprio qui. Penso che l’esperienza in sala non se ne stia andando.

Penso che abbiamo visto che se si mette in sala un film che la gente vuole vedere, la gente verrà a vederlo, e che l’esperienza di essere in una sala piena e di vivere quell’esperienza è così importante. È una cosa che amo e che vorrei che ci fosse di più nel mondo”. Con Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery che potrebbe dunque essere distribuito nel corso dell’autunno, sarà interessante scoprire se Johnson riuscirà ad ottenere quanto chiede.

Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery riuscirà ad arrivare in sala?

Il primo film di Knives Out, Cena con delitto – Knives Out, è stato in grado di ottenere una normale uscita nelle sale cinematografiche, poiché rimane l’unico capitolo a non essere distribuito da Netflix. Una volta che lo streamer si è accaparrato i diritti esclusivi per i due sequel successivi, le sue possibilità di uscita nelle sale sembravano dubbie, nonostante il primo capitolo fosse stato acclamato dalla critica. Tuttavia, Glass Onion è riuscito a ottenere un’uscita in sala, anche se solo per una settimana. Tuttavia, il sequel è stato in grado di generare 15 milioni di dollari al botteghino, seguito un mese dopo dall’uscita in streaming.

Glass Onion è così diventato subito un successo in streaming, entrando per un certo periodo nella lista dei 10 film più popolari di Netflix. Nonostante questo risultato, Netflix ha raddoppiato il numero di film esclusivi per la sua piattaforma. Questo avviene mentre Sarandos continua a dichiarare che l’esperienza del cinema appartiene al passato, mentre lo streaming è il futuro. È interessante notare che l’anno scorso è stato riferito che Daniel Craig non era apparentemente soddisfatto della strategia di rilascio di Glass Onion, affermando che questo “modello è una m***a” al CEO.

Nel novembre 2024, la star ha dato una risposta più modesta, affermando che l’approccio al rilascio lo ha “rattristato” e ha aggiunto che non aveva idea di quale sarebbe stato il piano per Wake Up Dead Man: A Knives Out Mystery. Nonostante la posizione di Netflix, potrebbe esserci qualche speranza per il nuovo film di ottenere un piano per le sale cinematografiche. È stato riferito che il film di Greta Gerwig su Narnia avrà un’uscita IMAX in 1.000 sale, prevista per il Giorno del Ringraziamento del 2026. Data la storia del franchise di Knives Out, è possibile che anche il terzo capitolo goda di un’uscita in sala.