Vecna: il piano completo nella quinta stagione di Stranger Things spiegato

Sebbene il ritorno di Vecna nella quinta stagione di Stranger Things non sia una grande sorpresa, il suo nuovo piano è piuttosto complesso da svelare per gli spettatori. Il Stranger Things stagione 5 – volume 1 è finalmente arrivato e l’ultima uscita dell’enorme franchise di Netflix non ha deluso le aspettative. Dopo tre anni di attesa, la serie ha aggiornato gli spettatori su tutta la banda di Hawkins.

Che gli spettatori vogliano vedere più Eleven e Hopper, Mike, Lucas, Dustin e Will, o Robin, Steve, Jonathan e Nancy, la stagione 5, volume 1 di Stranger Things ha una trama per tutti. Inoltre, il gruppo non è così diviso come lo era nella Stranger Things – stagione 4, il che significa che la posta in gioco è più alta e l’azione sembra più fluida.

Tuttavia, non tutto è motivo di festeggiamenti. Il principale antagonista di Stranger Things, Henry Creel/Vecna/001, è tornato ed è più potente che mai. Utilizzando i bambini che ha rapito come una sorta di batterie psichiche per alimentare la sua conquista di Hawkins, Vecna intende distruggere la città rapendo i suoi civili più innocenti. Il suo piano è descritto di seguito.

Vecna vuole “rimodellare il mondo” in Stranger Things

Vecna dice che intende “rimodellare il mondo” nella stagione 5, volume 1. L’episodio si apre con un flashback della stagione 1, quando il Demogorgon cattura Will nell’Upside-Down e lo trascina, privo di sensi, nella tana di Vecna. Una volta lì, Vecna riempie Will di una sostanza non identificata che sembra rafforzare il legame psichico tra loro.

Vecna intende ripetere questo processo con altri bambini, a partire dalla sorellina di Nancy e Mike, Holly Wheeler. Alla fine della stagione 5, volume 1, episodio 1, un Demogorgon emerge dal tetto della camera da letto di Holly e, dopo aver combattuto brutalmente contro i suoi genitori nell’episodio successivo, trascina la bambina nell’Upside-Down.

Holly viene poi vista mentre cammina verso una casa idilliaca con il suo amico immaginario, “Mr Whatsit”, ma c’è qualcosa che non va in tutta la scena. Quando viene rivelato il volto di Mr Whatsit, si scopre che il suo amico è in realtà il cattivo Vecna, che l’ha condotta alla Creel House.

Sebbene Holly si trovi nell’Upside-Down, il potere dei ricordi di Vecna permette alla casa di apparire serena e intatta a lei e Henry. Henry le dice che il suo compagno di classe Derek si unirà presto a loro laggiù e che il resto degli scolari di Hawkins seguirà.

Perché Vecna sta prendendo i bambini di Hawkins per il suo piano

Il motivo per cui Vecna sta prendendo di mira i bambini del posto per realizzare il suo piano sembra essere triplice. Da un lato, sostiene che i bambini sono intrinsecamente “deboli nel corpo e nella mente” e li prende di mira perché crede di poterli controllare facilmente. Dall’altro, li definisce anche “vasi”.

In brevi flash, gli spettatori scoprono che Vecna sta usando i bambini che ha rapito come ha fatto con Will anni fa, riempiendoli di una sostanza sconosciuta che li rende psichicamente connessi a lui. Mentre Vecna non ha remore a uccidere semplicemente gli adulti e a usare i Demogorgoni per massacrare indiscriminatamente dozzine di soldati, considera i bambini come dei canali.

Infine, Vecna usa i bambini come contenitori del suo potere, sfruttando il suo legame psichico con loro per diventare più forte. Tuttavia, questo alla fine si ritorce contro di lui quando Stranger Things eroe Will si rivela inaspettatamente potente, cosa che verrà presto spiegata più dettagliatamente.

Cosa scopre Will sul piano di Vecna usando la mente alveare

Il piano di Vecna prevede che lui prenda un bambino la notte in cui ha rapito Holly, tre la notte successiva e otto quella dopo. Quindi, a parte Holly, Vecna ha già tre bambini nell’Upside-Down, e i Demogorgon rapiscono gli altri otto alla fine dell’episodio 4. Will menziona che, nella visione della tana di Vecna che ha avuto, il mostro aveva 12 posti.

Ciò significa che Vecna molto probabilmente ha abbastanza persone per portare a termine il suo piano. Tuttavia, il grande difetto di questo piano è che Will scopre di poter usare il legame psichico di Vecna contro di lui alla fine dell’episodio 4, uccidendo numerosi Demogorgon proprio come Vecna ha ucciso i personaggi umani durante tutta la stagione 4.

Come la storia di Will ha convinto Vecna a portare a termine il suo piano

Vecna si è riferito a Will come “il primo” e colui che ha mostrato a Vecna ciò che poteva essere “raggiunto”, il che significa che Will era abbastanza debole da poter essere manipolato quando è stato rapito per la prima volta. Dato che il passato di Vecna lo ha visto uccidere numerosi bambini nel laboratorio di Hawkins durante il suo tentativo di fuga, non sorprende che consideri i bambini deboli e sacrificabili.

Tuttavia, questo sembra essere stato il suo punto debole, sia allora che adesso. Nel laboratorio di Hawkins, Henry Creel è stato sconfitto da Eleven dopo averla sottovalutata, e lei lo ha sfigurato così gravemente che è diventato il mostruoso Vecna.

Alla fine dell’episodio 4, il piano di Vecna viene sventato quando Will si prende un momento per riprendersi, ripensa ai momenti che lo hanno reso quello che è e trova forza nelle sue amicizie, nella sua famiglia e nella sua rete di sostegno. Dimostrando che Vecna si sbagliava sulla sua debolezza, Will uccide contemporaneamente numerosi Demogorgon e dimostra che il cattivo di Stranger Things si sbagliava su di lui.