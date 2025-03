Simu Liu, star di Shang-Chi, parla della possibilità di apparire in Spider-Man 4

Nonostante sia uscito quando gli spettatori erano ancora diffidenti nei confronti delle sale cinematografiche, Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli è riuscito a incassare ben 432,2 milioni di dollari nel 2021. Più di tre anni dopo, stiamo ancora aspettando di rivedere Shang-Chi in azione. C’è stato un periodo in cui sembrava che il personaggio sarebbe stato al centro della Saga del Multiverso, con un sequel potenzialmente intitolato Shang-Chi and the Wreckage of Time (un film che ci si aspettava che i Marvel Studios annunciassero al San Diego Comic-Con del 2022) e Avengers: The Kang Dynasty.

I piani sono però cambiati e probabilmente i Dieci Anelli di Shang-Chi non hanno più legami con Kang. Tuttavia, si tratta di una facile “retcon”, visto che nei fumetti provengono da Kakaranthara (la casa di Fin Fang Foom). Per il momento, tuttavia, il lavoro sul sequel sembra essersi completamente arenato, dato che il regista Destin Daniel Cretton passato ad occuparsi di Spider-Man 4. Il film non uscirà prima del 2026, quindi è altamente improbabile che Shang-Chi 2 arrivi prima del 2028 o 2029… sempre che il regista abbia ancora intenzione di dirigerlo lui stesso.

Recentemente Simu Liu è apparso al Tonight Show di Jimmy Fallon e gli è stato chiesto se potrebbe vestire di nuovo i panni del personaggio in Spider-Man 4. “Oh, non mi ci avvicino nemmeno”, ha detto l’attore ridendo. “Non ho sentito nulla. Amo le persone che amano questi film, e anche io amo questi film”. Oltre ciò, l’attore non ha dunque fornito altre indicazioni, lasciando intendere che al momento una sua presenza nel quarto film con protagonista Tom Holland non è neanche stata presa in considerazione.

Quando rivedremo lo Shang-Chi di Simu Liu?

Da quando è uscito Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, sembra che Liu sia sempre più disilluso sul suo posto nel MCU. Il film ha avuto un successo finanziario e di critica, eppure Shang-Chi non è apparso nemmeno per un cameo negli ultimi tre anni. Durante un’altra recente intervista con Screen Rant, Liu ha affrontato i timori che il suo sequel sia stato accantonato ora che Cretton (che un tempo era in lizza per dirigere Avengers: The Kang Dynasty) ha spostato l’attenzione sull’Uomo Ragno.

“Non credo che nulla sia stato influenzato”, ha detto. “Penso che siamo tutti… parlo spesso con Destin e da entrambi non esce altro che l’eccitazione per la realizzazione di questo film”. È un peccato, ma il fatto che i Marvel Studios si siano allontanati da Kang è probabilmente il motivo per cui Shang-Chi è stato messo da parte. Sia i Dieci Anelli che i bracciali di Ms. Marvel avrebbero dovuto essere collegati a Kang, con Ant-Man and The Wasp: Quantumania che ha utilizzato l’immagine dell’anello per la tecnologia di viaggio nel tempo del Conquistatore nel Regno Quantico.

Con un po’ di fortuna, Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars potrebbero riportare i riflettori sul maestro delle arti marziali. Spider-Man 4, invece, è stato ufficialmente datato per il 31 luglio 2026, con Cretton alla guida di una sceneggiatura scritta da Chris McKenna e Erik Sommers. Chissà che, con l’avvicinarsi dei lavori effettivi del film, non ci si trovi l’occasione di far comparire anche lo Shang-Chi di Liu, così da reintrodurlo nel Marvel Cinematic Universe.