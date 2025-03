Maccio Capatonda si mette a nudo in Sconfort Zone, la sua nuova serie è una specie di psicoterapia

Un Maccio Capatonda inedito è il protagonista di Sconfort Zone, la nuova serie che il comico ha scritto, in compagnia di Alessandro Bosi, Mary Stella Brugiati e Valerio Desirò, e co-diretto con Alessio Dogana. Disponibile dal 20 marzo su Prime Video, Sconfort Zone è una specie di psicoterapia che l’autore ha utilizzato per elaborare in maniera creativa una… crisi creativa. “Mi sono messo a nudo senza maschere, facendomi vedere per come sono”. Ha dichiarato Maccio, al secolo Marcello Macchia, che emerge di continuo nei sei episodi dello show.

Messi da parte momentanemente i suoi celebri personaggi, da Mariottide a Padre Maronno, l’artista è molto più Marcello che Maccio confessando candidamente di aver inserito nello show molto della sua vita personale: “Anche durante il lavoro di scrittura ho vissuto una crisi artistica, un blocco della scrittura, e ho pensato di non voler più andare avanti. A un mese dalla conclusione della lavorazione, non volevo più realizzarla. Ho fatto i calcoli, questa è una serie autobiografica al 52%, è un lavoro più realistico rispetto a quello che faccio di solito.”

E se questa svolta realistica dovesse cambiare per sempre il suo modo di fare comicità? Macchia appare sereno nell’ammettere che non lo sa, ma che è pronto a mettersi in gioco: “A me piace esplorare nuovi generi, mi stufo di fare sempre le stesse cose, e qui ho voluto mescolare i linguaggi, il dramma con la commedia”.

“Non mi sono mai sentito limitato dall’etichetta di comico”, dice, “è un dono esserlo perché si ha la capacità di far ridere le persone. Ma preferisco seguire la strada dell’intrattenitore perché è più completa, puoi passare dalla comicità al dramma”.

Sconfort Zone è la nuova serie di Maccio Capatonda

Tra crisi d’ispirazione, sedute di psicologia e prove sperimentali, riuscirà Maccio Capatonda a ritrovare la creatività e scrivere la sua prossima serie tv? La serie in 6 episodi sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 20 marzo. Nel cast con Maccio Capatonda anche Francesca Inaudi, Giorgio Montanini, Valerio Desirò, Camilla Filippi, Luca Confortini, Edoardo Ferrario, Gianluca Fru, Valerio Lundini.

Sconfort Zone è prodotta da Banijay Italia, in collaborazione con Prime Video, scritta da Marcello Macchia, Alessandro Bosi, Mary Stella Brugiati e Valerio Desirò, diretta da Alessio Dogana e Marcello Macchia.