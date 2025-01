Spider-Man 4: due villain classici erano nella storia prima della riscrittura della sceneggiatura

Con così tanti resoconti e voci contrastanti su Spider-Man 4 che circolano nelle ultime settimane, è difficile capire esattamente cosa sta succedendo con il progetto, ma diverse fonti hanno affermato che, per qualche motivo, la storia non è ancora stata messa insieme.

Si ritiene che la sceneggiatura stia subendo una revisione importante, forse a causa di divergenze di opinioni tra la star Tom Holland e il capo dei Marvel Studios Kevin Feige, e l’ultima volta che ne abbiamo sentito parlare, il film era ancora lontano dall’inizio della produzione perché non c’è ancora una bozza di ripresa definitiva.

Lo scooper Daniel Richtman ha ora condiviso un aggiornamento e ritiene che la sceneggiatura sia ancora in fase di elaborazione. Afferma inoltre che la versione più recente della storia, prima delle riscritture, includeva due classici cattivi di Spidey, Shocker e Scorpion.

Entrambi questi personaggi sono apparsi in precedenti film di Spider-Man, con Michael Mando che interpreta un pre-supercattivo Mac Gargan e Herman Schultz di Bokeem Woodbine che veste i panni di Shocker in Homecoming. Nessuno di questi due ragazzi è stato visto da allora, quindi non siamo sicuri se gli stessi attori sarebbero tornati o se sarebbero state introdotte nuove interpretazioni dei nemici di Spidey.

La data di uscita del film è il 24 luglio 2026, con le riprese sono programmate per iniziare intorno ad agosto di quest’anno. C’è ancora tempo per garantire che queste scadenze vengano rispettate, ma sono possibili ritardi (Holland ha anche The Odyssey di Christopher Nolan da girare l’anno prossimo, il che potrebbe causare conflitti di programmazione).

Sembra che alla SONY stiano ancora cercando di capire qual è “la cosa giusta”, ma sembra proprio che siano state prese in considerazione molte idee diverse. Se ogni voce fosse vera, Spider-Man 4 vedrà Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield unire le forze con Venom, Ghost Rider, Black Cat, Daredevil e The Punisher per affrontare Mephisto, Vulture, Knull e un esercito di simbionti. Decisamente troppa roba per un solo film!