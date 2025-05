Spring Breakers 2 si farà con un nuovo cast

Il sequel del classico cult di Harmony Korine “Spring Breakers“, con James Franco, Selena Gomez e Vanessa Hudgens, è ufficialmente in lavorazione. “Spring Breakers: Salvation Mountain” è prodotto dalla stessa squadra dell’originale del 2012, ma con un cast completamente nuovo, tra cui Bella Thorne. A sostituire Korine alla regia ci sarà Matthew Bright (“Freeway”).

Capture, la joint venture recentemente lanciata tra Capstone Global e Signature Entertainment, sta lanciando le vendite a Cannes. Oltre a Thorne, “Spring Breakers: Salvation Mountain” vedrà protagonisti Ariel Martin (“Zombies 2”), Grace Van Dien (“Stranger Things”) e True Whitaker (“Godfather of Harlem”). Le quattro interpreteranno un gruppo di ragazze ribelli che si mettono in viaggio per le vacanze di primavera in un thriller poliziesco descritto come “una nuova, audace avventura per la Generazione Z“. Ma, come da sinossi, “Quando il loro viaggio esplode fuori controllo, sono costrette a sfuggire al caos che hanno creato”.

I produttori del film originale, Chris Hanley (“American Psycho”, “Il giardino delle vergini suicide”) e Jordan Gertner (“Bully”) della Muse Production, hanno riunito le forze per il sequel. Capstone Studios si occupa dei finanziamenti, mentre le vendite globali sono gestite da Ella Field, Asia Muci, Emilie Barra e Nathan Wang di Capture.

“Siamo entusiasti di lavorare con Christian e Capture su Spring Breakers – Salvation Mountain e di continuare a esplorare storie audaci, nuove e dirompenti attorno a quel sogno selvaggio e febbrile della giovinezza“, hanno dichiarato Chris Hanley e Jordan Gertner. “Il desiderio che le vacanze di primavera durino per sempre è qualcosa a cui non ci siamo mai abbandonati”.