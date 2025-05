Attenzione! Questo articolo contiene spoiler su Andor – Stagione 2, episodi 10-12

Andor – Stagione 2 si è ufficialmente conclusa con il suo ultimo arco narrativo di tre episodi, e lo showrunner, Tony Gilroy, ha parlato in esclusiva con ScreenRant per spiegare la scioccante rivelazione su Bix Caleen. La seconda stagione è stata un’integrazione molto valida ai film e alle serie TV di Star Wars, ed è proprio in questa stagione che Andor ha consolidato il suo posto come una delle migliori serie TV di Star Wars, se non la migliore in assoluto. Questa stagione ha mostrato le realtà più crude e brutali dell’oppressione e della lotta al fascismo, e lo ha fatto in un modo innovativo ma che allo stesso tempo ricorda Star Wars.

Gli ultimi tre episodi di Andor – Stagione 2 non hanno fatto eccezione, con momenti tragici come la morte di Luthen e finali soddisfacenti. Per Cassian Andor, la conclusione della storia sarà straziante, dato che sappiamo già che morirà alla fine di Rogue One: A Star Wars Story. Ora, il finale di Andor – Stagione 2 ha reso l’inevitabile morte di Cassian ancora più dolorosa con la rivelazione che Bix Caleen era segretamente incinta e ha dato alla luce il bambino di Cassian, senza che lui ne avesse idea.

Il colpo di scena di Andor – Stagione 2 dà speranza alla storia

Vedere Cassian andarsene e conoscere il suo destino sarebbe stato troppo cupo

Questo colpo di scena con Bix Caleen che tiene in braccio un bambino (che è chiaramente di Cassian) alla fine dell’episodio 12 è stato davvero scioccante, ma ha senso. Sebbene sapessimo già come finirà la storia di Cassian, sarebbe stato troppo cupo per la serie concludersi con Cassian che intraprende il viaggio che sappiamo porterà alla sua morte. Al contrario, la rivelazione che Cassian ha un figlio è un modo per Star Wars di infondere un senso di speranza nella storia, pur sapendo che alla fine si concluderà in una tragedia.

Parlando in esclusiva con ScreenRant, lo showrunner di Andor, Tony Gilroy, ha parlato direttamente di questo significato. In risposta a una domanda su quanto tempo prima sapesse che questo sarebbe stato il piano per la conclusione della seconda stagione di Andor, Gilroy ha spiegato:

“Lo sapevo, probabilmente stavo iniziando a delineare la seconda stagione. Avevo una buona idea di quanta strada avremmo fatto fare a questi personaggi e di quanto sarebbe stata dura la strada. E c’è un’ombra che aleggia sulla serie, e sapevo, non drammaticamente ma personalmente, che doveva esserci una speranza legittima alla fine di questa storia, o sarebbe stata davvero… non offensiva, ma semplicemente sbagliata. Ci deve essere una candela alla finestra, altrimenti che senso ha alzarsi la mattina?”

Dopo tanta violenza, dolore e brutalità durante Andor – Stagione 2, Tony Gilroy ha probabilmente ragione nel dire che concludere la serie in un momento così buio sarebbe stato “semplicemente sbagliato“.

Sebbene un bambino non annulli la sofferenza mostrata in Andor, né annulla quella che sappiamo essere in arrivo in Rogue One, ci ricorda che la storia e la galassia continuano, anche se senza Cassian. Per alcuni, questo potrebbe sembrare sale sulla ferita, ma non era questa l’intenzione. Non abbiamo ancora visto la reazione di Bix alla notizia della morte di Cassian (e potremmo non vederla mai), ma c’è anche un certo conforto nel fatto che avrà comunque questo bambino, anche quando verrà a conoscenza di questa terribile perdita.

“E così, ho avuto l’idea che probabilmente fosse la mia opzione migliore. E poi, mentre delineavamo la sua partenza quando lascia Cassian, e mentre cercavamo di capire la linea generale di questo destino e del Guaritore della Forza, e di provare questa sensazione… per me è stata davvero confermata… È un’idea complicata… Volevo davvero sottolinearla per chiunque avesse dei dubbi al riguardo. Quando arrivano alla fine, pensano: ‘Oh mio Dio, era incinta. Ecco perché se ne va. Davvero? È questo che non dice? Oh mio Dio.'”

È impressionante come alcuni spettatori, con la vista d’aquila, avessero già notato che l’arco narrativo di tre episodi più recente conteneva inquadrature nascoste dello stomaco di Bix e quindi sospettavano che potesse essere incinta, ma molti spettatori avranno senza dubbio esattamente la reazione descritta da Gilroy.