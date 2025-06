Case 39: la spiegazione del finale del film

Il regista Christian Alvart e lo sceneggiatore Roy Wright hanno realizzato nel 2009 il film horror soprannaturale Case 39. Con Renée Zellweger, Jodelle Ferland, Ian McShane e Bradley Cooper, il film racconta la storia dell’assistente sociale Emily Jenkins (Zellweger), che accoglie una ragazzina vittima di abusi di nome Lilith (Ferland). Tuttavia, il caso di Lilith non è quello che sembra e ben presto iniziano a verificarsi eventi strani e mortali a coloro che hanno a che fare con la ragazza. Case 39 non ha avuto un grande successo al botteghino, incassando poco più di 28 milioni di dollari e anche la critica lo ha accolto piuttosto male. Con un misero 21% su Rotten Tomatoes, il film è spesso considerato un’impresa poco riuscita.

Sebbene la sua premessa non si discosti troppo dal modello di film horror simili che trattano come tema i bambini malvagi, ciò non significa che Case 39 sia privo di merito. Ciò che manca in originalità, il film lo compensa con un’esecuzione affascinante, in cui la storia stessa utilizza le sue idee per rivelare molto sui personaggi e sul mondo che li circonda. Alla fine del film, le idee si sviluppano fino a creare un finale memorabile. Con il film ora giunto su Netflix, ora il momento di riscoprirlo e di approfondire il suo finale, con l’obiettivo di fornire una sua spiegazione.

Case 39, nutrirsi della paura

Dopo aver salvato Lilith da una situazione familiare violenta, Emily prende dunque in custodia la bambina mentre i servizi sociali cercano di trovarle una famiglia affidataria. Poco dopo, iniziano a verificarsi strani eventi. Uno degli altri bambini di cui Emily si occupa, Diego (Alexander Conti), uccide i suoi genitori una notte, con grande sorpresa di tutti. Nonostante i suoi problemi comportamentali, Diego è stato fino a quel momento un bambino per lo più di buon cuore ed è incredibilmente pentito per ciò che ha fatto. Ancora più preoccupante è il fatto che Diego abbia ricevuto una chiamata dalla casa di Emily proprio prima degli omicidi.

Un incidente altrettanto atroce e ancora più bizzarro si verifica quando Doug (Cooper), un caro collega di Emily, si suicida quando uno sciame di calabroni infuriati inizia ad attaccarlo nel suo bagno. Lo sciame è già di per sé abbastanza strano, ma ciò che rende la morte di Doug ancora più peculiare è che lui aveva recentemente confidato a Lilith la sua paura dei calabroni, che risale alla sua infanzia. Da questo punto in poi, è chiaro che sta succedendo qualcosa di molto inquietante, di cui Lilith sembra essere la risposta a queste domande.

Tutte le persone coinvolte in questi eventi terrificanti hanno infatti una paura specifica: Doug aveva paura dei calabroni, mentre Diego temeva di turbare la sua famiglia. Tutti loro, inoltre, avevano avuto rapporti con Lilith prima di commettere i propri atti. Questa particolare dinamica amplifica dunque l’orrore di vedere le nostre paure sfruttate e usate contro di noi, così come il prezzo che si può pagare quando si rivela troppo di sé alle persone sbagliate.

Rompere il ciclo, ma a quale costo?

Emily inizia allora a diffidare sempre più di Lilith e indaga sui suoi genitori, che sono stati rinchiusi in una struttura dopo aver cercato di uccidere la ragazza. Loro dicono a Emily che Lilith è, in realtà, un demone che si nutre di emozioni, e diventa chiaro che si nutrirà della gentilezza di Emily fino a prosciugarla. Sebbene Emily sia riluttante all’idea, presto si rende conto che l’unico modo per impedire altre morti è uccidere Lilith. Dopo un tentativo fallito di bruciarla insieme alla casa, Emily guida entrambe in un lago. Riesce a liberarsi dall’auto, mentre Lilith rimane intrappolata all’interno mentre affonda.

Questo finale ha diverse implicazioni. Anche se Emily apparentemente elimina Lilith e pone fine al suo regno di terrore, il destino di Emily rimane in bilico. Poiché molti dei metodi tortuosi di Lilith sono illusioni che solo le sue vittime vedono, è possibile che Emily avrà difficoltà a spiegare esattamente perché ha lasciato la ragazza morire nella sua auto, soprattutto considerando che la nuova famiglia affidataria di Lilith era pronta ad accoglierla poco prima del finale.

Per quanto gli spettatori vogliano senza dubbio immaginare che il calvario di Emily sia finito, sembra probabile che lei dovrà affrontare un’indagine per la morte della bambina: infatti, un finale alternativo del film mostra Lilith che viene salvata dall’auto ed Emily che viene mandata in prigione per tentato omicidio. Indipendentemente da ciò, assumendosi questo pesante fardello sulle spalle, Emily non solo ha liberato il mondo dal terrore di Lilith, ma ha anche liberato se stessa da qualcosa di più grande.

Gli incubi dell’infanzia diventano realtà

Ma perché Lilith perseguita Emily? I suoi genitori spiegano che Lilith vuole nutrirsi della gentilezza di Emily, ma questa spiegazione sembra un po’ semplicistica: ci sono molte persone gentili che avrebbero sicuramente accolto la bambina. Cosa rende Emily così speciale? Forse ha molto a che fare con il suo passato. Nel corso del film scopriamo che Emily ha avuto un rapporto difficile con sua madre durante l’infanzia. Con Lilith, Emily sente di poter riprendere il potere che ha perso da bambina e correggere gli errori del rapporto con sua madre.

Ma Lilith la vede in modo diverso. Dato che il film tratta di demoni e idee religiose simili, non è difficile vedere qui ulteriori connessioni allegoriche. Lilith è una figura che appare in diverse religioni, con il nome associato ai demoni che prendono di mira i bambini nelle antiche tradizioni babilonesi (tramite l’Archivio delle donne ebree). Oltre al fatto che i genitori originali di Lilith menzionano come gli altri loro figli siano morti uno dopo l’altro dopo l’arrivo di Lilith nella loro famiglia, c’è un modo più metaforico di vedere la cosa.

Potremmo vedere Lilith come un demone che si nutre della vulnerabilità interiore degli altri. Emily e Doug hanno entrambi paure che derivano dalla loro infanzia e potrebbero agire come i figli metaforici del film, le cui paure sono il pezzo della loro educazione che è rimasto con loro. E con Emily che alla fine sconfigge Lilith, nonostante abbia sacrificato così tanto nel processo, ha effettivamente vinto la sua battaglia difendendo se stessa e non permettendo al suo passato di definire chi è diventata.