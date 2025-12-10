HomeCinema News2025

Il prossimo film di fantascienza di Steven Spielberg anticipato con un’immagine criptica a tema alieno

Di Redazione

-

Steven Spielberg 2025
Steven Spielberg arriva alla 50ª edizione dell'AFI (American Film Institute) Life Achievement Award 2025 in onore di Francis Ford Coppola. Foto di Image Press Agency via Depositphotos.com

Un’immagine criptica a tema alieno ha iniziato a circolare per il nuovo film di Steven Spielberg, anticipando quello che sarà uno dei progetti più attesi del 2026. Il leggendario regista, autore di classici come E.T., Jurassic Park, Incontri Ravvicinati del Terzo Tipo, A.I. – Intelligenza Artificiale e La Guerra dei Mondi, è pronto a tornare alla fantascienza con un titolo ancora senza nome ufficiale.

La promozione è iniziata in grande stile a Times Square, dove un enigmatico billboard mostra un grande occhio alieno accompagnato dalla scritta: “All will be disclosed. Spielberg. 06.12.26.” Un messaggio essenziale ma potentissimo, che lascia intuire un tema legato a UFO, incontri extraterrestri e verità nascoste.

Il film arriverà nelle sale il 12 giugno 2026 e, secondo le prime indiscrezioni, esplorerà il mondo degli UFO e delle presenze aliene. Il cast è già ricchissimo: Emily Blunt, Colin Firth, Eve Hewson, Colman Domingo, Wyatt Russell, Josh O’Connor e Henry Lloyd-Hughes sono stati confermati a bordo del progetto.

Alla sceneggiatura ritroviamo David Koepp, storico collaboratore di Spielberg per Jurassic Park, La Guerra dei Mondi e Indiana Jones e il Regno del Teschio di Cristallo. In produzione torna anche Kristie Macosko Krieger, che ha già affiancato il regista in titoli come A.I., Le Avventure di Tintin, Il ponte delle spie, The Post, West Side Story e The Fabelmans. Questo primo teaser visivo sembra confermare che Spielberg è pronto a riportare la fantascienza hollywoodiana alle sue radici più misteriose e spettacolari.

