Superman: svelata l’identità di Baby Joey e il nome dei soldati di Lex Luthor

Sebbene non sia probabilmente una grande sorpresa per chi ha seguito le varie indiscrezioni e le fughe di notizie relative a Superman, ora abbiamo la conferma dell’identità di Baby Joey. La conferma della rivelazione segue alcune foto del set di giocattoli del laboratorio Luthorcorp con le action figure di Superman (David Corenswet), Mr. Terrific (Edi Gathegi), Metamorpho (Anthony Carrigan) e Lex Luthor (Nicholas Hoult) nella sua tuta da guerra verde. Il set includeva anche Krypto insieme a un misterioso neonato verde identificato come il dispettoso “Baby Joey”.

Si è ipotizzato che potesse trattarsi della stessa creatura avvistata nel recente speciale del BTS, o forse persino del clone non ancora maturo di Luthor dell’Uomo d’Acciaio, alias Ultraman, alias il Martello di Boravia. Gli appassionati di DC Comics si sono affrettati a sottolineare che il figlio mutante di Metamorpho si chiama Joey Mason, e ora abbiamo la conferma che è esattamente lui.

Basato su una descrizione tratta da un albo per bambini intitolato Superman’s Friends and Foes, Baby Joey è “il figlio piccolo di Metamorpho. Quando Joey viene rapito, Metamorpho deve scegliere tra lavorare con Superman o con Lex Luthor”.

Questo coincide con una precedente voce di corridoio secondo cui Lex Luthor rapisce il bambino per usarlo come leva contro Metamorpho, che è costretto a tenere prigioniero l’Uomo d’Acciaio trasformandone il corpo in Kryptonite.

I fan si chiedevano in che modo Metamorpho avrebbe avuto un ruolo nella storia (non sembrava essere associato ai membri della Justice Gang), quindi questo spiegherebbe anche come verrà utilizzato il personaggio, almeno inizialmente. Ci aspettiamo che recuperi suo figlio e unisca le forze con Superman entro la fine del film.

Il libro rivela anche che gli scagnozzi corazzati di Luthor sono noti come Raptor.

James Gunn ha anche condiviso dei character poster del film che mostrano tutti i metaumani della storia:

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).