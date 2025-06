Superman: uno spot tv evidenzia i cambiamenti alla “famosa” scena di volo

Uno spot televisivo di Superman appena pubblicato sembra rivelare la modifica apportata dal regista James Gunn a una sequenza chiave che mostra l’Uomo di Domani in volo. In precedenza era stata criticata dai fan. Quando è stato pubblicato il primo spot televisivo di 30 secondi di Superman, i fan più pignoli non hanno tardato a concentrarsi su un momento in particolare.

Si trattava di un frammento dell’Uomo d’Acciaio di David Corenswet in volo. Non si può negare che ci fosse qualcosa di strano nella sequenza, ma ciononostante è sembrato strano mettere in risalto quella che, inizialmente, sembrava un’inquadratura piuttosto innocua. Comprensibilmente, però, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla fase degli effetti visivi di Superman.

Poco dopo che il regista James Gunn ha confermato di aver utilizzato una ripresa diversa per quella scena (una decisione che molti sono convinti derivi dal fatto che abbia trascorso così tanto tempo sui social media a leggere le lamentele dei fan), ora sembra che abbiamo la versione aggiornata.

Come si nota, è un’inquadratura di Superman molto migliorata, anche se probabilmente continuerà a dividere le opinioni, dato quello che sembra essere un modo estremamente unico di girare le sequenze di volo da parte di Gunn.

“Era uno spot televisivo e non una ripresa con effetti visivi completa“, ha recentemente dichiarato il regista di Superman in merito alle reazioni negative. “Quindi la parte in cui volava, era una fotografia del suo volto e di lui che volava. Era una fotografia di un drone che volava davanti a uno sfondo reale. Quindi tutti i pezzi erano reali, ma è stata incorporata in un modo un po’ bizzarro.”

“Non mi è piaciuta molto quella scena, quindi non è nemmeno quella che c’è nel film. A volte sono piuttosto severo quando guardo un trailer e guardo ogni singola scena, ma a volte, con le pubblicità, mi dimentico di guardarla attentamente”, ha aggiunto Gunn. “Quindi quella mi è sfuggita.”

Qualche settimana fa, abbiamo sentito che Superman era stato rimontato, ed è difficile non chiedersi quanto Gunn stia cercando di rendere felici i fan online del film. Anche il color grading, ad esempio, sembra essere stato modificato dopo essere stato un grande argomento di discussione in precedenza.

Potete guardare questo nuovo spot televisivo di Superman a questo link.

Il cast di Superman

Superman è il primo film dei DC Studios scritto e diretto da James Gunn, con David Corenswet nei panni di Superman/Clark Kent.

Nel cast anche Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult, Edi Gathegi, Anthony Carrigan, Nathan Fillion, Isabela Merced, Skyler Gisondo, Sara Sampaio, María Gabriela de Faría, Wendell Pierce, Alan Tudyk, Pruitt Taylor Vince e Neva Howell. Il film sarà al cinema dal 9 luglio distribuito da Warner Bros. Pictures.

“Superman”, il primo film dei DC Studios in arrivo sul grande schermo, è pronto a volare nei cinema di tutto il mondo quest’estate, distribuito da Warner Bros. Pictures. Con il suo stile inconfondibile, James Gunn trasporta il supereroe originale nel nuovo universo DC reinventato, con una miscela unica di racconto epico, azione, ironia e sentimenti, consegnandoci un Superman guidato dalla compassione e da una profonda fiducia nella bontà del genere umano.

Produttori esecutivi di “Superman” sono Nikolas Korda, Chantal Nong Vo e Lars Winther. Dietro la macchina da presa, Gunn si è avvalso del lavoro di suoi collaboratori fidati, tra cui il direttore della fotografia Henry Braham, la scenografa Beth Mickle, la costumista Judianna Makovsky e il compositore John Murphy, oltre al compositore David Fleming (“The Last of Us”), ai montatori William Hoy (“The Batman”) e Craig Alpert (“Deadpool 2”, “Blue Beetle”).