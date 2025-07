Il diavolo veste Prada 2: Anne Hathaway condivide una prima foto dal set

Anne Hathaway è ufficialmente tornata nei panni di Andy Sachs in una prima foto pubblicata sui social media dall’attrice premio Oscar e dalla 20th Century Studios durante le riprese di Il diavolo veste Prada 2, l’attesissimo sequel dell’amata commedia drammatica del 2006. Hathaway torna insieme ai co-protagonisti originali Meryl Streep, Emily Blunt e Stanley Tucci, oltre al regista David Frankel e alla sceneggiatrice Aline Brosh McKenna.

“Andy Sachs 2025”, ha scritto semplicemente Hathaway nella didascalia della prima foto del suo personaggio. Nell’originale, Andy, interpretata da Hathaway, era un’aspirante giornalista che diventa l’assistente personale di Miranda Priestly (Streep), la spietata redattrice capo di una rivista di moda chiamata Runway. I dettagli della trama di Il diavolo veste Prada 2 rimangono segreti, quindi al momento non si sa esattamente cosa stia facendo Andy dopo tutti questi anni. Alla fine del film originale, il personaggio aveva lasciato Runway per entrare a far parte di un importante quotidiano di New York.

Come riportato in precedenza da Variety: “Sebbene i dettagli della trama non siano stati confermati, la storia seguirebbe la terrificante direttrice di Runway Miranda Priestly (Streep) mentre affronta la sua carriera nel contesto del declino dell’editoria tradizionale. Si troverà a confrontarsi con il personaggio interpretato da Blunt, la sua ex assistente che ora è una potente dirigente di un gruppo di lusso, con un budget pubblicitario di cui Priestly ha disperatamente bisogno”. Al link qui riportato, ecco l’immagine condivisa dalla Hathaway.

Il cast di Il diavolo veste Prada 2

Oltre a Meryl Streep, Anne Hathaway , Emily Blunt e Stanley Tucci, in Il diavolo veste Prada 2 reciteranno anche Simone Ashley, Lucy Liu, Justin Theroux, B.J. Novak e Pauline Chalamet. Tra gli altri nuovi arrivati ​​figurano le star di Broadway Helen J. Shen (“Maybe Happy Ending“) e Conrad Ricamora (“Oh, Mary!“), così come il comico Caleb Hearon, oltre al già annunciato Kenneth Branagh. Nel frattempo, due personaggi noti, Tracie Thoms, che ha interpretato Lily, la migliore amica amante delle borse del personaggio di Anne Hathaway, e Tibor Feldman, che ha interpretato Irv Ravitz, il presidente della società madre di Runway, Elias-Clark, riprenderanno i loro ruoli nel sequel.

Il film uscirà al cinema il 1° maggio 2026.