The Batman 2 riceve un altro aggiornamento da James Gunn

The Batman 2 ha ricevuto un aggiornamento del copione deludente da James Gunn. Il film DC era inizialmente previsto per il 2025. Tuttavia, a causa degli scioperi di Hollywood del 2023 che hanno ritardato diversi film e serie in tutta Hollywood, nonché del fatto che il regista Matt Reeves non ha terminato la sceneggiatura del film come previsto, The Batman 2 ha subito alcune battute d’arresto. Il sequel del debutto di Robert Pattinson nei panni di Batman arriverà ora nelle sale il 1° ottobre 2027. Dopo che un recente rapporto aveva affermato che la sceneggiatura del film sarebbe stata completata a breve, James Gunn ha gettato acqua fredda sulla notizia.

Su Threads, James Gunn ha rivelato che la sceneggiatura di The Batman 2 non sarebbe mai stata pronta per il Memorial Day, come era stato ipotizzato.

Reeves si sta prendendo il suo tempo per realizzare il sequel DC, il che ha portato a diversi ritardi e persino attori come la star del franchise Robert Pattinson a scherzare su quanto tempo ci sta mettendo The Batman 2 a decollare. Recentemente, si era vociferato che Reeves avrebbe finalmente consegnato una bozza completa della sceneggiatura entro il Memorial Day – ha già consegnato parti del prossimo film DC ai co-CEO della DC Studios Gunn e Peter Safran – ma Gunn ha smentito, dicendo: “Non ne ho sentito parlare, ma non è vero. Nessuno se lo aspettava per quella data”.

Cosa significa l’aggiornamento sulla sceneggiatura di The Batman 2 di James Gunn

Il film DC è ancora in fase di sviluppo

L’ultimo aggiornamento sulla sceneggiatura di The Batman 2 era che una versione finale della bozza avrebbe potuto essere consegnata alla DC entro il Memorial Day. Tuttavia, Gunn afferma che ciò non è avvenuto, senza fornire alcun aggiornamento sul fatto che Reeves abbia consegnato la sceneggiatura. Sulla base di ciò, è possibile supporre che la sceneggiatura di The Batman 2 non sia ancora stata completata, il che non sorprende, data la natura del processo di sviluppo del film, con Reeves che si sta prendendo il suo tempo per finire la sceneggiatura tra le voci che lo vedono alle prese con problemi personali.

The Batman 2 puntava inizialmente a iniziare le riprese verso la fine dell’anno. Tuttavia, con la sceneggiatura del film DC apparentemente ancora in fase di lavorazione, questa possibilità inizia a diventare meno probabile. Se Reeves avesse consegnato la sceneggiatura entro il Memorial Day, la DC avrebbe avuto tempo sufficiente per esaminare eventuali bozze aggiuntive, avviare la pre-produzione e assemblare il cast prima della fine del 2025. Con la seconda metà dell’anno alle porte e nessuna fine in vista per l’attesa della sceneggiatura, le riprese di The Batman 2 quest’anno sembrano sempre più improbabili.