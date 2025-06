Top Gun 3 ottiene un importante aggiornamento mentre il regista anticipa la sua “trama ambiziosa”

Top Gun 3 riceve un nuovo entusiasmante aggiornamento dal regista Joseph Kosinski, che torna alla regia e parla dello stato della sceneggiatura e delle idee per la trama. A 36 anni dall’uscita dell’originale Top Gun, Top Gun: Maverick, in uscita nel 2022, vedrà Tom Cruise tornare nei panni del pilota di caccia protagonista, questa volta per addestrare una nuova leva di reclute per una missione pericolosa. Il film è stato un grande successo di critica e di pubblico, e Top Gun 3 è stato successivamente confermato in fase di sviluppo, con Kosinski che tornerà alla regia e Cruise che dovrebbe riprendere il ruolo di Maverick per la terza volta.

In una recente intervista con ScreenRant per F1: The Movie, che uscirà nelle sale il 27 giugno, Kosinski rivela che Top Gun 3 è ancora in fase di sceneggiatura, con lo sceneggiatore Ehren Kruger attualmente al lavoro. Anche se Kosinski non rivela alcun dettaglio su ciò che accadrà a Maverick o ad altri potenziali piloti che potrebbero tornare, anticipa che la nuova storia è una “grande idea”. Ecco il suo commento:

Ehren Kruger sta scrivendo la sceneggiatura proprio mentre parliamo. È una grande idea che ho sviluppato per quasi un anno, lavorando con alcuni amici della Marina e della Lockheed. E sì, Ehren ci sta lavorando, quindi vedremo come andrà.

Riguardo al motivo per cui è tornato alla serie dopo che Maverick sembrava essere il finale perfetto, Kosinski sottolinea che ciò che hanno in mente è “così ambizioso” che non poteva restarne fuori:

Si trattava di trovare un’idea che, ancora una volta, fosse una nuova sfida. Qualcosa che aprisse la storia in un modo che non potevi lasciarti sfuggire. E penso che l’idea sia davvero ambiziosa. È questo che mi entusiasma.

Cosa significa l’aggiornamento di Kosinski per Top Gun 3

Con il lavoro sulla sceneggiatura ancora in corso, potrebbe volerci ancora un po’ di tempo prima che gli spettatori possano vedere cosa succederà al personaggio di Cruise dopo il finale di Top Gun: Maverick. Potrebbero volerci molti mesi prima che la sceneggiatura sia abbastanza pronta per poter effettivamente andare avanti con il film. Una volta che la sceneggiatura sarà pronta e saranno stati conclusi gli accordi con Cruise e gli altri membri del cast che torneranno, come Glen Powell e Miles Teller, sarà la programmazione a determinare quando potranno iniziare le riprese. Se, ad esempio, le riprese dovessero iniziare alla fine del prossimo anno, Top Gun 3 potrebbe arrivare nel 2027 o nel 2028.

L’agenda fitta di impegni di Cruise, e quella degli altri Top Gun: Maverick cast membri, influirà sulla tempistica dell’uscita. Oltre alla collaborazione con il regista Alejandro G. Iñárritu, Cruise ha diversi altri film in cantiere. Tra questi, un film di Doug Liman intitolato Deeper, che racconta la storia di un astronauta che vive un’esperienza terrificante durante un’immersione in acque profonde, e un film sulla Seconda Guerra Mondiale intitolato Broadsword, che riunirà la star con il suo frequente collaboratore Christopher McQuarrie. Cruise lavorerà anche con Liman a un film che sarà girato nello spazio.