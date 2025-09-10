The Conjuring – Il rito finale: il regista spiega perché nel finale non compare la suora

Il regista di The Conjuring – Il rito finale Michael Chaves spiega perché nel finale del film non compare Sister Irene, personaggio di The Nun. L’ultimo capitolo della saga The Conjuring Universe segue Ed e Lorraine Warren mentre affrontano un altro terrificante caso paranormale. Il cast di Il Rito Finale include Patrick Wilson, Vera Farmiga, Mia Tomlinson, Elliot Cowan, Rebecca Calder e Ben Hardy.

Nei momenti finali di Il Rito Finale, Judy Warren si sposa e la sua cerimonia emozionante include cameo di Lili Taylor di The Conjuring, Frances O’Connor di The Conjuring 2 e altri. Tuttavia, Taissa Farmiga, che ha interpretato Sister Irene nei film The Nun, è notevolmente assente.

Durante un’intervista con Entertainment Weekly, Chaves ha rivelato che problemi di programmazione hanno impedito la partecipazione di Farmiga. Come ha spiegato Chaves, Taissa e Vera non sono apparse sullo schermo contemporaneamente e “è stato straziante per tutti” perdere questa opportunità. Il regista ha anche aggiunto che inserire Taissa dopo le riprese avrebbe potuto essere un’alternativa. Leggi alcuni dei suoi commenti qui sotto:

Lei voleva farlo. Morivo dalla voglia di vedere le sorelle Farmiga insieme sullo schermo. Penso che l’unica volta in cui sono apparse insieme sullo schermo sia stato nel film di Vera Higher Ground, che è un film fantastico. Vera lo ha diretto. In realtà non sono insieme sullo schermo, ma [Taissa] interpreta la Vera più giovane.

Probabilmente avrei dovuto inserirla digitalmente, riprenderla su uno schermo blu e inserirla in un secondo momento, perché avrebbe funzionato.

Chaves ha rivelato che la presenza di Taissa avrebbe potuto confondere il pubblico. Ha spiegato che suor Irene poteva sembrare “troppo giovane”, considerando che Last Rites è ambientato negli anni ’80. Ecco altri commenti di Chaves:

Penso che la gente avrebbe detto: “Aspetta! Sembra troppo giovane per gli anni ’80. Se fosse negli anni ’50, non invecchia? È una vampira?‘ Questo avrebbe potuto confondere un po’ le idee alla gente.

Cosa significa questo per The Conjuring: Il Rito Finale

Il casting di Taissa Farmiga nella serie The Conjuring ha entusiasmato il pubblico per il ricco potenziale dinamico familiare tra lei e Vera. Da quando è apparsa in The Nun, sono circolate voci su Sister Irene e sul fatto che potesse diventare un personaggio importante nella serie principale.

Da quanto rivelato dai film, sorella Irene possiede alcune capacità chiaroveggenti, il che ha portato a teorie su una possibile connessione con Lorraine. The Nun presenta anche vari collegamenti diretti con The Conjuring, come quando viene mostrato un anziano Frenchie controllato dal demone e quando Lorraine spiega finalmente di aver avuto delle visioni di Valak.

La comparsa di suor Irene verso la fine di Last Rites avrebbe potuto essere un momento importante per la popolare serie horror. Tuttavia, le osservazioni di Chaves sull’età hanno senso. E, considerando che Irene non è basata su un personaggio reale, a differenza di Lorraine e di altri personaggi, la sua inclusione avrebbe potuto sollevare ancora più domande.