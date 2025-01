The Flash – Andy Muschietti sul fallimento al box office: “È il risultato di una situazione di salute mentale”

Che possa essere piaciuto o meno, non si può negare che The Flash del 2023 con Ezra Miller si sia rivelato un passo falso importante, principalmente dal punto di vista economico. Nonostante il co-CEO di DC Studios James Gunn abbia pubblicizzato il film come “uno dei migliori film di supereroi” che abbia mai visto nel periodo precedente all’uscita, The Flash non è stato accolto con entusiasmo dalla maggior parte dei fan o del pubblico in generale, e ha incassato solo 271 milioni di dollari in tutto il mondo contro un budget di produzione dichiarato di 200-220 milioni di dollari.

Ora, il regista Andy Muschietti ha parlato approfonditamente del fallimento del film per la prima volta e ritiene che una serie di fattori al di fuori del suo controllo abbiano contribuito all’accoglienza negativa complessiva. Trascriviamo una traduzione dall’inglese che è a sua volta una traduzione dallo spagnolo, per cui alcuni concetti potrebbero essere andati persi (ndr, il regista parla al plurale di Ezra Miller perché è quello il pronome in cui l’attore si identifica):

Muschietti riflette sul fallimento economico di The Flash

“È il risultato di una situazione di salute mentale, sai. È andata come è andata, diciamo. Voglio dire, stavano affrontando una situazione di salute mentale e, beh, quando fai un film, ci sono cose che semplicemente non puoi controllare. Una di queste è quando gli attori hanno una crisi di pubbliche relazioni. Sai, si sono cacciati nei guai, sono stati arrestati alle Hawaii, ecc., ecc. Ho avuto, in generale, un’esperienza molto positiva con loro. Sono grandi attori, grandi comici. Sono rimasto molto sorpreso da loro. Ma poi, verso la fine, mi sono imbattuto in tutto questo.

Direi che è successo mesi prima dell’uscita, appena prima della première, e beh, è ​​stata una battuta d’arresto. In seguito, si sono accumulati altri fattori, come, sai, la stanchezza per il genere dei supereroi. Anni dopo, ho iniziato a scoprire altre cose, come quando si realizza un film come questo, ci si aspetta che piaccia a tutti e quattro i quadranti del pubblico. E questo è un film che, a parte tutto il resto che ho menzionato, penso abbia fallito nel senso che non è piaciuto a tutti e quattro i quadranti del pubblico.

Quando si realizza un film da 200 milioni di dollari, lo studio si aspetta di portare tutti, persino tua nonna, al cinema. E in conversazioni private successive, ho scoperto cose come il fatto che molte persone non erano interessate a Flash come personaggio. Metà di quei quattro quadranti, i due quadranti femminili, molte donne non si interessavano a Flash come personaggio. Queste sono cose che hanno giocato contro il film e le ho scoperte gradualmente. Ma sono molto contento del film e lo consiglio vivamente”.

Flash ha effettivamente ricevuto recensioni decenti (63% su Rotten Tomatoes) e ci sono comunque persone che ne hanno apprezzato alcuni aspetti. La nostra recensione per esempio non è certo completamente negativa, dal momento che si sono trovati diversi aspetti interessanti nel progetto. Muschietti potrebbe avere ragione sul fatto che il personaggio non sia attraente per un pubblico abbastanza ampio, ma vale la pena notare che la serie The Flash CW è stata la serie DC più seguita della rete.