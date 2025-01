Ariana Grande sarebbe in lizza per il ruolo principale nel Matrix di Drew Goddard

È un momento d’oro per Ariana Grande che con l’uscita di Wicked (leggi la nostra recensione) ha allargato a dismisura il suo pubblico e anche le sue prospettive professionali. Se prima di dicembre era considerata “solo” una pop star di enorme successo e con una poderosa voce, nonostante le dimensioni minute, con il musical in cui interpreta Galinda ha dimostrato di essere anche un’attrice dotata e questo le ha aperto le porte di Hollywood. Secondo un nuovo rumor che sta circolando online in questi giorni, Ariana Grande è presa di mira per il ruolo principale nel prossimo film Matrix di Drew Goddard.

Lo scorso aprile, abbiamo appreso che lo sceneggiatore di The Martian e regista di Quella casa nel Bosco Drew Goddard era stato scelto per dirigere un nuovo film Matrix per Warner Bros. Discovery. Le voci su un reboot o uno spin-off persistono da anni e, sebbene non sappiamo in quale categoria rientrerà il progetto, questo potrebbe segnare un ritorno in forma per il franchise.

Powered by

Ariana Grande nel nuovo progetto di Matrix?

Matrix è uscito nel 1999 con grande successo, seguito da Matrix Reloaded e Matrix Revolutions nel 2003. I due sequel non hanno ricevuto una risposta calorosa come l’originale e Lana è tornata nella proprietà (senza Lilly) nel 2021 per Matrix Resurrections. Anche questo ha fatto fatica a colpire i fan ed è stato ampiamente considerato una delusione nonostante un punto di vista filosofico sulla storia molto intrigante e delle idee evolute e contemporanee rispetto al progetto originale.

Al momento non si sa se i protagonisti originali di Matrix Keanu Reeves, Carrie Anne-Moss, Laurence Fishburne e Hugo Weaving saranno coinvolti in qualche modo, ma un nuovo rumor afferma di rivelare uno dei protagonisti del progetto: la star di Wicked Ariana Grande!

Secondo lo scooper @MyTimeToShineH (tramite SFFGazette.com), “[Grande è] presa di mira per un ruolo da protagonista nel prossimo film di Matrix di Drew Goddard”. Per ora è tutto, anche se questo sarebbe un enorme passo avanti per la carriera da attrice della cantante dopo la sua performance acclamata dalla critica in Wicked.

In precedenza, Grande ha espresso interesse nell’assumere un numero maggiore di ruoli da attrice. “Dirò qualcosa di così spaventoso che spaventerà a morte i miei fan e tutti quanti”, ha detto l’anno scorso. “Farò sempre roba pop, lo prometto con il mignolo, ma non credo nei prossimi 10 anni lo farò al ritmo che ho avuto negli ultimi 10 anni,” ha continuato Grande. “Penso di amare recitare; amo il teatro musicale. Riconnettermi con questa parte di me… amo la commedia, e mi guarisce farlo – trovare ruoli per usare queste parti di me.”

Matrix ha cambiato la vita di Drew Goddard

Un progetto di fantascienza come questo sarebbe una grande prova per la cantante – attrice; quello che sappiamo è che non sarà affiancata da Will Smith. Parlando dei suoi piani di riavvio, Goddard ha detto: “Non è un’esagerazione dire che i film di Matrix hanno cambiato sia il cinema che la mia vita. L’arte squisita di Lana e Lilly mi ispira ogni giorno e sono più che grato per la possibilità di raccontare storie nel loro mondo”.

Il franchise di Matrix ruota attorno a un futuro distopico in cui macchine senzienti controllano l’umanità in una realtà simulata chiamata Matrix per raccogliere la loro bioelettricità. Il protagonista, Neo, scopre che la sua realtà è una simulazione e si unisce a una ribellione contro le macchine.