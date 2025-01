Black Panther: ecco alcuni attori che hanno rifiutato il ruolo di T’Challa

All’inizio di questa settimana, abbiamo condiviso un rumor secondo cui i Marvel Studios potrebbero avere in programma di introdurre una nuova versione di T’Challa nell’MCU. Il rapporto iniziale (tramite Jeff Sneider) suggeriva che Kevin Feige e soci stessero cercando un nuovo attore per interpretare una variante dello stesso personaggio interpretato dal defunto Chadwick Boseman, ma sembra più probabile che lo studio sia in realtà in procinto di scegliere un attore per il ruolo del figlio originale di T’Challa (Toussaint, alias Principe T’Challa), che è stato introdotto alla fine di Black Panther: Wakanda Forever.

Qualunque sia il caso, sembra che molti attori credano che accettare il ruolo sarebbe simile a sostituire Boseman, e pensano o che sarebbe irrispettoso nei confronti dell’amato attore, o semplicemente non vogliono la responsabilità di raccogliere quella precisa eredità. Abbiamo già sentito che un attore ha rifiutato l’offerta della Marvel di interpretare il nuovo T’Challa e sembra che almeno altri due potrebbero aver seguito l’esempio.

Powered by

Sembra che sarà difficile trovare un nuovo attore per Black Panther

La YouTuber @She_DreadzMe ha contattato alcuni contatti del settore e le è stato detto che John Boyega (la trilogia sequel di Star Wars), Damson Idris (Snowfall, Swarm) e David Oyelowo (Selma, Silo) hanno tutti rifiutato l’opportunità di interpretare il nuovo Black Panther dell’MCU.

Abbiamo sentito il nome di Boyega menzionato noi stessi e Idris non sarebbe affatto sorprendente dato che la sua notorietà è in forte ascesa (è andato vicino ad ottenere il ruolo di John Stewart in Lanterns prima che Aaron Pierre se lo aggiudicasse), ma Oyelowo (48) sembrerebbe un po’ vecchio per interpretare anche un Toussaint invecchiato, a meno che, dopotutto, non stiano facendo il casting per una variante di T’Challa originale? Si tenga ben presente che si vocifera che a questi attori sia stato offerto il ruolo, ma sembra che la Marvel potrebbe avere qualche problema a trovare qualcuno che interpreti questo personaggio. Non è chiaro se T’Challa debutterà in uno dei prossimi film di Avengers, ma – sempre che questa voce sia veritiera – dovrebbe comparire in Black Panther 3.

Durante un’intervista del 2022 con il New York Times, il regista Ryan Coogler ha ammesso che sarebbe felice di rimanere in questo franchise “finché la gente mi vorrà”. “Mi sento fortunato ad avere l’opportunità di lavorare a questi film, fratello. Quando mi hanno chiesto di fare il primo, è stato come un treno in corsa. Ringrazio Dio ogni giorno per aver potuto saltarci sopra e incontrare queste persone, questi attori, e per aver incontrato Chadwick durante alcuni degli ultimi anni della sua vita. Lo farò finché la gente mi vorrà. Ma penso che sia più grande di me o Joe. Tra il primo e il secondo film, abbiamo guadagnato 2 miliardi di dollari al botteghino, che è ciò che conta di più per le aziende. Quindi spero che continui, amico. Spero che la gente continui a fare film sul Wakanda molto tempo dopo che non ci saremo più.”