Odissea: Matt Damon in armatura fotografato sul set

Le riprese di Odissea sono attualmente in corso sulla costa del Moray Firth, in Scozia. Come riportato per la prima volta su SFFGazette.com, Matt Damon, che interpreta l’eroe greco Odisseo, è stato avvistato in costume completo sul set. Si pensa che anche Tom Holland e Zendaya siano presenti per girare alcune scene del film.

Questo nuovo sguardo non rivela molto, ma Damon appare decisamente a suo agio nell’armatura (qui la foto!). Mentre l’entusiasmo per il prossimo film di Christopher Nolan continua a crescere a un anno dalla sua uscita, il teaser trailer del film è stato proiettato in Italia in testa a alcune proiezioni, tra cui quelle di Superman.

Cosa mostra il teaser di Odissea

Ricordiamo che l’anteprima dell’Odissea si apre con un’inquadratura del mare e una voce che dice: “Oscurità. La legge di Zeus infranta. Un regno senza re dalla morte del mio signore. Sapeva che non era una guerra da vincere, e poi in qualche modo, in qualche modo, l’ha vinta”.

Si sente poi il personaggio di Jon Bernthal affermare: “Non so nulla di Odisseo, non da Troia”. Tom Holland, che interpreta chiaramente Telemaco, risponde: “Devo scoprire cosa è successo a mio padre. Quando l’hai visto l’ultima volta?”

Il volto dell’attore viene mostrato dopo inquadrature di una spiaggia e di uomini a cavallo che corrono verso un grande cavallo nero che potrebbe essersi staccato da una nave o qualcosa di simile. Sembra piangere mentre il personaggio di Bernthal (forse Antinoo) risponde gridando per la stanza: “Chi ha una storia su Odisseo? Tu? Hai una storia? Alcuni dicono che è ricco, altri che è povero. Alcuni dicono che è morto, altri che è in prigione. Tu cosa ne dici?”

“In prigione?” chiede Telemaco, spingendo il personaggio di Bernthal a dichiarare: “Che tipo di prigione può contenere un uomo così?” Dopo qualche altra inquadratura di soldati, vediamo l’Odisseo di Matt Damon in mare, che galleggia su un relitto – una zattera, forse – privo di sensi o morto.

Quello che sappiamo sul film Odissea di Christopher Nolan

Il film vanta un ricco cast composto da Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Zendaya, Lupita Nyong’o, Robert Pattinson, Charlize Theron, Jon Bernthal, Benny Safdie, John Leguizamo, Elliot Page, Himesh Patel, Mia Goth e Corey Hawkins. Per quanto riguarda la trama, questa segue Odisseo, il leggendario re greco di Itaca, nel suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia. La narrazione descrive i suoi incontri con esseri mitici come il ciclope Polifemo, le sirene e la maga Circe, culminando nel suo tanto atteso ricongiungimento con la moglie Penelope.

Ad oggi sappiamo unicamente che Matt Damon interpreta Odisseo, mentre Tom Holland è suo figlio Telemaco e Charlize Theron è la Maga Circe. L’identità dei personaggi degli altri interpreti è ad oggi segreta. Sappiamo inoltre che Nolan ha girato il film interamente in formato IMAX, avvalendosi di nuove tecnologie realizzate appositamente per Odissea. Il regista ha inoltre limitato quanto più possibile l’uso di CGI, con l’obiettivo di ricreare quanto più possibile in modo pratico l’epico mondo descritto da Omero con il suo poema epico.

Il film sarà distribuito al cinema da Universal Pictures dal 16 luglio 2026.