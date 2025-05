The Long Walk: il trailer del film tratto dal romanzo di Stephen King

Il primo trailer di The Long Walk ci offre uno sguardo al nuovo adattamento cinematografico di un’opera di Stephen King. Il film è basato sul primo libro di King, pubblicato nel 1979, con lo pseudonimo di Richard Bachman. Ambientato in un mondo distopico, segue un gruppo di adolescenti che partecipano a una gara annuale chiamata “The Long Walk”, in cui devono mantenere una certa velocità di camminata o essere uccisi. L’adattamento è diretto da Francis Lawrence e vede nel cast David Jonsson, Cooper Hoffman, Judy Greer, Mark Hamill e Ben Wang.

Questo primo trailer presenta alcuni dei protagonisti adolescenti, tra cui Raymond Garraty (Hoffman), Peter McVries (Jonsson) e Hank Olson (Wang). Mentre i ragazzi camminano accanto a una parata di carri armati, guidati dal Maggiore (Hamill), sembrano inizialmente di buon umore. L’umore cambia quando un ragazzo non riesce a tenere il passo, cade a terra e viene ucciso. Il Maggiore spiega in modo inquietante le premesse, compreso il fatto che ci sarà “un solo vincitore e nessun traguardo”.

Cosa svela il trailer di The Long Walk

Il trailer di The Long Walk arriva dopo che nella giornata di ieri erano state rivelate le prime immagini del film. Queste si concentrano sull’ensemble nel suo complesso, mentre il trailer si concentra invece sui tre protagonisti: Garraty, Olson e McVries. Questi personaggi sono protagonisti anche nel libro. Il trio dovrà fare molta strada nella competizione, dato che sembra essere molto presente nel film. Il trailer ha inoltre già rivelato uno dei morti, un ragazzo interpretato da Roman Griffin Davis, attore di Jojo Rabbit.

Francis Lawrence è noto per aver diretto quattro film della saga Hunger Games, occupandosi di tutti i film tranne il primo. In questo trailer, c’è una chiara sovrapposizione tra la storia di King e il mondo distopico degli Hunger Games. Come i giochi sponsorizzati dal Campidoglio, la gara di camminata ha come unico punto di arrivo la vittoria di un solo ragazzo. A questa vittoria è associato un premio in denaro, che alcuni dei ragazzi nel trailer sognano di vincere. Per arrivarci, però, dovranno affrontare condizioni intense e conseguenze mortali.