The Mandalorian & Grogu: Jeremy Allen White e Sigourney Weaver nei filmati della Star Wars Celebration

Il regista Jon Favreau, Pedro Pascal e Sigourney Weaver sono saliti sul palco della Star Wars Celebration di Tokyo per mostrare ulteriori scene dei loro prossimi film The Mandalorian & Grogu.

Per un po’ di tempo, sapevamo solo che il nuovo film avrebbe portato il cacciatore di taglie e Baby Yoda in una missione indipendente. Nel nuovo filmato, viene anticipato il personaggio di Weaver, insieme a alcune scene di battaglia ricche d’azione contro gli stormtrooper. I fan hanno anche potuto dare una prima occhiata a Jeremy Allen White nei panni del figlio di Jabba, Rotta the Hutt.

L’ultima volta che è stato proiettato un footage del film, la cui uscita non è prevista prima del 22 maggio 2026, è stato al D23 di Anaheim ad agosto. Quella clip mostrava il ritorno degli AT-AT de L’Impero colpisce ancora che calpestavano la neve, il piccolo alieno tecnologico dalla voce folle Babu Frick da Star Wars: L’ascesa di Skywalker e l’alieno rosso dalle orecchie a punta Zeb dalla serie animata di Filoni Star Wars: Rebels.

The Mandalorian & Grogu è il primo lungometraggio di Star Wars da L’ascesa di Skywalker, sei anni fa. Inizialmente, Lucasfilm aveva in programma di realizzare film indipendenti basati sui personaggi canonici principali, ma dopo il fallimento al box office di Solo: A Star Wars Story, ha cambiato rotta, espandendo l’universo di Star Wars su Disney+ e adottando un approccio significativamente più paziente nello sviluppo dei futuri film di Star Wars.

The Mandalorian & Grogu, tutto quello che sappiamo sul film

Jon Favreau sta producendo e dirigendo il film insieme alla presidente della Lucasfilm Kathleen Kennedy e Dave Filoni, CCO della Lucasfilm ed ex direttore supervisore dell’amata serie animata Star Wars: The Clone Wars. “Ho amato raccontare storie ambientate nel ricco mondo creato da George Lucas”, ha detto in precedenza Favreau. “La prospettiva di portare il mandaloriano e il suo apprendista Grogu sul grande schermo è estremamente emozionante”.

La serie di tre stagioni The Mandalorian è stata generalmente ben accolta da fan e critici. Una quarta stagione è già in fase di sviluppo presso Lucasfilm, con l’obiettivo di riallacciarsi agli eventi di Ahsoka e di altri show Disney+ di Star Wars.

Si sa molto poco del film, incluso il suo posizionamento nella cronologia di The Mandalorian e chi altro dovrebbe recitare oltre a Pedro Pascal. Sappiamo che star di Alien Sigourney Weaver sarà nel film, anche se i dettagli sul suo personaggio sono ancora segreti, mentre Jeremy Allen White di The Bear è stato recentemente scritturato per interpretare il “buffo” Rotta the Hutt.

I dettagli sulla trama di The Mandalorian & Grogu sono stati difficili da ottenere, quindi il casting di Jeremy Allen White come figlio di Jabba fornisce il primo vero assaggio di ciò che potrebbe essere in serbo per il cacciatore di taglie titolare e il suo adorabile figlio adottivo.

La serie Disney+ The Mandalorian è ambientata negli anni successivi agli eventi di Star Wars: Il ritorno dello Jedi del 1983, in cui la Principessa Leia (Carrie Fisher) strangola a morte Jabba. La recente serie spin-off The Book of Boba Fett ha rivelato che l’assenza di Jabba ha lasciato un vuoto di potere tra i boss del crimine organizzato su Tatooine; due cugini di Jabba si giocano il suo territorio, ma vengono sconfitti da Boba Fett (Temuera Morrison), che prende il sopravvento. Sembra probabile che, con il figlio di Jabba in qualche modo coinvolto nel nuovo film, anche Boba Fett e il suo vice Fennec Shand (Ming-Na Wen) saranno coinvolti.

The Mandalorian & Grogu uscirà nelle sale il 22 maggio 2026.