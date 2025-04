Ryan Gosling e Shawn Levy presentano Star Wars: Starfighter!

Il regista Shawn Levy e Ryan Gosling sono saliti sul palco a Tokyo, in Giappone, per la Star Wars Celebration, annunciando ufficialmente il loro prossimo progetto, Star Wars: Starfighter. Ambientato cinque anni dopo L’ascesa di Skywalker (2019), il nuovo capitolo dovrebbe entrare in produzione questo autunno e debuttare il 28 maggio 2027, in esclusiva nei cinema.

Levy ha dichiarato: “Ci sono molte voci, alcune vere, altre no. … Questo non è un prequel, non è un sequel. È una nuova avventura”. Gosling ha elogiato il film definendolo “una storia fantastica con personaggi fantastici e originali”, oltre a “tanto cuore e avventura”, aggiungendo: “Non c’è regista migliore di Shawn per questa particolare storia”.

Fino ad ora, il progetto, la cui sceneggiatura è stata affidata a Jonathan Tropper negli ultimi due anni, è rimasto segreto. Si tratta di un film indipendente, al di fuori del canone principale di Luke Skywalker. Mentre la Lucasfilm ha diversi film di Star Wars in fase di sviluppo con James Mangold, Simon Kinberg e un film su Rey post Episodio IX con il ritorno di Daisy Ridley e la regia di Sharmeen Obaid-Chinoy, il progetto di Levy su Star Wars è noto per essere in ottima forma.

Levy è un regista fondamentale per la Disney, avendo realizzato il film vietato ai minori con il maggiore incasso di tutti i tempi, Deadpool e Wolverine dei Marvel Studios, che ha incassato 1,33 miliardi di dollari in tutto il mondo.

Il film di Star Wars di Levy sarebbe il secondo progetto dopo The Mandalorian & Grogu, in uscita l’anno prossimo, ad arrivare sul grande schermo, dopo Star Wars: L’ascesa di Skywalker del 2019, che ha incassato 1,077 miliardi di dollari.