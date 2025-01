Until Dawn: la prima featurette rivela le differenze con il gioco per PlayStation

Prima di prendere il timone di Shazam!, il regista David F. Sandberg si è cimentato in progetti horror come Lights Out e Annabelle: Creation. Shazam! Furia degli Dei ha poi fatto fiasco in quelli che si sono rivelati 365 giorni terribili per il DCEU nel 2023, e ora il regista si lascia alle spalle i supereroi per tornare all’horror con un adattamento del gioco per PlayStation Until Dawn.

Tuttavia, come già anticipato, il film si discosterà molto dal gioco, seguendo la strada dei loop temporali e facendo in modo che questi amici ricomincino da capo la loro giornata dopo essere morti. Ogni volta che tornano indietro, avranno a che fare con un nuovo genere horror, un concetto intrigante… che ha però poco o nulla a che fare con il gioco. Per quel che vale, l’insider @Cryptic4KQual ha recentemente condiviso: “Le persone che amavano il gioco e che hanno partecipato alle proiezioni di prova del film non sembravano apprezzare il film, ma gli spettatori della prima ora sembravano apprezzarlo molto”.

Quindi, un film horror solido, ma non necessariamente l’adattamento che i giocatori avrebbero voluto. Ora, sui propri social la Sony ha diffuso un nuovo video che, oltre ad alcune prime scene del film, ci offre un commento del regista, il quale spiega l’approccio al film. Di seguito, ecco il “first look” di Until Dawn:

Cosa significa la nuova storia di Until Dawn per l’adattamento cinematografico

Le scelte più importanti di Until Dawn riguardano la vita o la morte del personaggio in determinate situazioni. L‘interattività del giocatore è una parte importante del gioco, che si basa anche su elementi slasher e di terrore soprannaturale per offrire un’esperienza horror unica. Tuttavia, la notizia che l’adattamento cinematografico avrà un cast e una storia diversi significa che alcuni elementi non verranno riproposti. Uno dei principali è lo Psycho, un cattivo slasher che è in realtà un personaggio del gioco, motivato da un evento importante che è il motivo per cui i personaggi si recano alla baita.

Tuttavia, il film potrebbe continuare a utilizzare gli stessi elementi soprannaturali, come i wendigo, che sarebbero facili da inserire in una storia originale grazie alla loro versatilità. Purtroppo, questo significa che personaggi classici come Josh (Rami Malek), Sam (Hayden Panettiere) e Mike (Brett Dalton) non torneranno in nessuna veste. Tuttavia, ciò significa che il nuovo cast interpreterà personaggi diversi a cui il pubblico potrà affezionarsi prima dell’inizio degli orrori, e che l’adattamento del videogioco live-action si differenzierà per questa decisione.

Di cosa parla Until Dawn?

Uscito per la prima volta nel 2015, Until Dawn è un videogioco horror interattivo che segue otto amici e nemici che vengono riuniti in un remoto rifugio di montagna. Con scenari di vita o di morte che presentano un misterioso assassino, wendigo cannibali, una funivia e una grotta mineraria di vecchia data che si riverbera nel presente, i membri del gruppo devono lottare contro le loro paure se vogliono sperare di superare la notte tutti interi.