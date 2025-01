Avengers: Doomsday, Deadpool e Wolverine si riuniranno nel film dei Marvel Studios [RUMOR]

Deadpool & Wolverine è stato un grande successo per i Marvel Studios, battendo i record di incassi e aiutando a scrollarsi di dosso le accuse di “stanchezza da supereroi” da parte di chi non vedeva l’ora di vedere la fine del genere. Immaginiamo che la Disney sia desiderosa di capitalizzare la popolarità di Wade Wilson e Logan prima che la Saga del Multiverso si concluda e l’insider Daniel Richtman sostiene di aver saputo quando vedremo la prossima volta il duo. Nonostante le precedenti notizie sul loro ritorno in Avengers: Secret Wars, Richtman afferma che sia Deadpool che Wolverine avranno un ruolo in Avengers: Doomsday.

Questo non è affatto sorprendente perché si prevede che la Terra-10005 avrà un ruolo importante nell’uscita del 2026, probabilmente durante un’incursione con la Terra-616 che metterà gli X-Men contro i Vendicatori. La presenza di Deadpool e Wolverine in entrambi i film dei Vendicatori è imprescindibile e, nonostante Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars siano rimasti avvolti nella segretezza, sappiamo già che il Mercenario Chiacchierone stringerà amicizia con Thor. Dopotutto, dobbiamo sempre scoprire per quale motivo il Dio del Tuono piange sul corpo ferito di Deadpool.

Quello che sappiamo su Avengers: Doomsday

Avengers: Doomsday arriverà nelle sale il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti da Joe Russo e Anthony Russo, che faranno anche il loro ritorno nell’MCU dopo aver diretto Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.

“Essere in grado di creare storie ed esplorare personaggi all’interno dell’universo Marvel ha realizzato un sogno di una vita e abbiamo scoperto un potente legame con il pubblico in ogni film che abbiamo realizzato. Siamo entusiasti di collaborare ancora una volta con Kevin, Lou e l’intero team Marvel per portare questa epica avventura nella narrazione in luoghi nuovi e sorprendenti sia per i fan che per noi stessi”, hanno affermato i fratelli Russo in una dichiarazione dopo il panel del SDCC.

