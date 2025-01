X-Men: Beau DeMayo, showrunner di X-Men ’97, avrebbe dovuto scrivere il film reboot

I Marvel Studios/Disney hanno licenziato lo showrunner di X-Men ’97, Beau DeMayo, poco prima della prima mondiale della serie animata. Ci sono notizie contrastanti su cosa sia successo esattamente, ma si dice che DeMayo sia stato licenziato per aver inviato foto oscene a membri del suo staff, e ci sono state altre accuse che sostengono che sia stato fisicamente e sessualmente inappropriato con molti dei suoi colleghi.

DeMayo ha sempre negato tutto questo, suggerendo che il suo licenziamento fosse dovuto semplicemente all’omofobia e sostenendo di essere stato privato del suo credito per la seconda stagione di X-Men ’97. Ora, stanto a quanto riportato, si apprende che la Marvel avrebbe voluto che DeMayo giocasse un ruolo importante nel debutto dei mutanti nel live-action del MCU.

Lo YouTuber @She_DreadzMe ritiene infatti che DeMayo fosse destinato a scrivere e a fare da consulente per il prossimo reboot degli X-Men prima del suo licenziamento e gli ha chiesto conferma. DeMayo ha risposto a una domanda sul progetto affermando che “l’intenzione era che io lo consultassi o lo scrivessi prima di fare le mie denunce sui diritti civili in Blade”. Come sempre, si tratta di dichiarazioni non del tutto verificabili, ma dato il ruolo avuto da DeMayo nella serie animata è effettivamente probabile che si volesse affidare a lui l’intero franchise, ora in cerca di nuovi autori.

Quando arriveranno gli X-Men nel MCU?

I film dedicati ai mutanti Marvel hanno cominciato la loro corsa cinematografica nel 2000 con il primo film di Bryan Singer, seguito nel 2003 dal secondo capitolo. Nel 2006 è uscito Conflitto finale diretto da Brett Ratner. Nel 2009 è stata inaugurata la trilogia dedicata a Wolverine che ha percorso le sale parallelamente con la tetralogia prequel: del 2009 è X-Men le origini – Wolverine, del 2011 X-Men: l’inizio, del 2013 Wolverine – l’immortale, del 2014 Giorni di un futuro passato, del 2016 Apocalisse, del 2017 Logan: The Wolverine e del 2019 Dark Phoenix.

I due film dedicati a Deadpool, del 2016 e del 2018 sono stati ambientati nello stesso universo della Fox. Ora Deadpool e Wolverine ha portato nel MCU i due eroi del titolo, e aprirà ufficialmente la strada ai mutanti Marvel verso l’universo condiviso di Kevin Feige. Ancora non sappiamo quando arriveranno ufficialmente con il film tutto loro che è stato annunciato, ma tra alcuni camei, riferimenti e la recente serie animata X-Men ’97 il loro debutto potrebbe ormai sempre imminente.

Le teorie principali sugli X-Men nel MCU

La teoria prevalente tra i fan è che gli Avengers combatteranno gli X-Men quando le loro rispettive realtà si scontreranno in un’Incursione. Sembra proprio che il palcoscenico sia stato predisposto per uno scontro dopo l’arrivo di Maria Rambeau nella realtà della squadra (un mondo che si pensa sia Terra-10005). Vedremo cosa succederà. Tuttavia, è giusto dire che tutti rimarranno scioccati se la squadra mutante non farà la sua apparizione – costumi dei fumetti e tutto il resto – nei prossimi film di Avengers.

