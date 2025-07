I Fantastici Quattro: Gli Inizi, tutti gli easter eggs del film!

All’inizio del film, scopriamo che I Fantastici Quattro: Gli Inizi è ambientato in un universo alternativo nella timeline Marvel noto come Terra-828 . Quando i titoli scorrono alla fine del film, scopriamo che si tratta di un omaggio al creatore dei Fantastici Quattro, Jack Kirby , poiché il suo compleanno era il 28 agosto (8/28). Sebbene Terra-828 sia completamente inventato per questo film e non sia menzionato in nessun altro progetto MCU, ciò non significa che la prima famiglia della Marvel rimarrà lì.

Sia all’inizio del film che durante la seconda scena post-credits , vediamo alcuni frammenti di un cartone animato dei Fantastici Quattro inserito nel film, che mostra le versioni animate dei quattro che corrono per New York City catturando i cattivi. Si tratta proprio di un richiamo al cartone animato originale dei Fantastici Quattro del 1967, trasmesso per una sola stagione.

Sebbene le star del film I Fantastici 4 del 2005 non compaiano durante il film come molti fan della Marvel avrebbero desiderato, le star del film The Fantastic Four del 1994 sì. Gli attori Alex Hyde-White , Rebecca Staab , Jay Underwood e Michael Bailey Smith appaiono all’inizio del film in mezzo alla folla, gridando “Grazie, Fantastici Quattro!”. I quattro attori hanno poi partecipato anche alla premiere del film.

Il fratello di Sue ha anche un dipinto pop art in stile Andy Warhol che lo raffigura sulla parete della sua camera da letto, che ribadisce l’ambientazione anni ’60 del film. Reed Richards, invece, conduce un programma scientifico intitolato “Fantastic Science with Mr. Fantastic”, che sembra ispirato a Bill Nye the Science Guy. Infine, Sue Storm usa i suoi poteri di invisibilità per uscire da situazioni imbarazzanti, proprio come nei fumetti e nel film I Fantastici 4 del 2005.

Durante il film, scopriamo di più sulle piccole stranezze e sui manierismi dei Quattro. Ben Grimm , alias La Cosa , indossa spesso un trench, proprio come il suo omologo nei fumetti nel primissimo fumetto dei Fantastici Quattro. La memorabile frase di La Cosa, “È tempo di distruzione”, tratta sempre dai fumetti dei Fantastici Quattro, viene citata in un momento chiave della lotta con Galactus, così come il tormentone di Johnny Storm “Fiamma!”.

8 La New York degli anni ’60 dei Fantastici Quattro

Foto di Marvel Studios © 2025 20th Century Studios / © and ™ 2025 MARVEL

Forse il più grande concentrato di easter egg Marvel dell’intero film è però la New York retrò dei Fantastici Quattro. Nonostante il film sia ambientato in un universo alternativo, ci sono alcuni luoghi familiari, come il Pan Am Building dei fumetti dei Fantastici Quattro, che fu attaccato durante la Rivolta di Subterranea. Tuttavia, nella Terra-616, il Pan Am Building divenne in seguito il MetLife Building, sul quale fu costruita la Torre dei Vendicatori.

La città sotterranea di New York, Subterranea, viene mostrata all’inizio del film quando i Fantastici Quattro arrestano il cattivo Uomo Talpa (Paul Walter Hauser) e viene poi utilizzata come nascondiglio quando Galactus scende su New York. Nei fumetti Marvel, Subterranea è un regno sotto la superficie della Terra, dimora dell’Uomo Talpa e dei suoi Moloidi.

In un altro punto della città, a Times Square, c’è un edificio chiamato Timely Comics, che è il nome della vera casa editrice di fumetti che oggi conosciamo come Marvel Comics. Ancora più interessante è il fatto che, quando Silver Surfer vola attraverso Timely Comics, vediamo pagine e pagine di disegni attaccati alle pareti, che ricordano molto il lavoro del creatore dei Fantastici Quattro, Jack Kirby.

Sempre a Times Square, c’è un cartello con la scritta “Superpowered Twins” (Gemelli dai superpoteri), che potrebbe riferirsi a Sue e Johnny Storm, oppure al fatto che Sue e Reed avranno dei gemelli più avanti nei fumetti. Il tema dei gemelli si ripete più avanti nel film, quando vediamo i manifesti di un film Disney intitolato “The Emperor’s Twin” (Il gemello dell’imperatore). A proposito di manifesti, nella vetrina di un negozio c’è un poster con la scritta “Oog Lives Again” (Oog rivive) che raffigura un grosso mostro peloso. Oog è un personaggio creato da Kirby, apparso per la prima volta in Tales of Suspense nel 1961.

Durante tutto il film, vediamo poi il nome Future Foundation su edifici, tute e persino su una bandiera sulla luna. Future Foundation è una squadra di supereroi creata dai Fantastici Quattro, ed è anche una scuola per giovani super scienziati. Sempre a New York c’è un negozio chiamato Westview Appliance, che è anche una location della serie TV Marvel Wandavision, diretta anch’essa da Matt Shakman, regista di I Fantastici Quattro: Gli Inizi.

Oltre agli easter egg più concreti, sembrano esserci alcuni riferimenti ai personaggi dei fumetti Marvel Terra-616 in tutta la città retrò. Il Leighton’s Restaurant ci ricorda Rachel Leighton, alias Diamondback, inizialmente prevista in Captain America: Brave New World ma poi rimossa al montaggio. Il Greenwood Hotel fa riferimento a Dawn Greenwood, alias Earthgirl/Ladybug, che guarda caso è la compagna del Silver Surfer. Infine, il Dom’s Diner sembra fare riferimento a Dominic Destine, alias Hex.