Wicked 2: il nuovo teaser anticipa due momenti salienti del Mago di Oz

La Universal Pictures continua a promuovere Wicked: For Good, soprattutto per quanto riguarda il modo in cui il film si intreccerà con la trama de Il mago di Oz. In un teaser appena pubblicato, Elphaba (Cynthia Erivo) e Glinda (Ariana Grande) sono entrambe pronte a svolgere il loro ruolo nei momenti salienti della famosa storia originale, mentre tutti i pezzi vanno al loro posto.

Mentre il Mago (Jeff Goldblum) e Madame Morrible (Michelle Yeoh) lanciano una campagna di propaganda contro Elphaba per tenere nascosti i propri crimini, il rapporto tra Elphaba e Glinda viene messo alla prova quando i loro desideri e le loro priorità entrano ulteriormente in conflitto, e Dorothy arriva a Oz e finisce per entrare in possesso delle scarpe decadenti di Nessarose (Marissa Bode), la sorella di Elphaba.

Dopo il Wicked: For Good‘s final full trailer, il team di marketing dovrebbe rilasciare alcuni promo più brevi: il primo anticipa sia l’incontro fatidico di Glinda con Dorothy sia Elphaba che alla fine trova degli alleati nelle scimmie volanti. Si vede Glinda che dà a Dorothy e Toto le indicazioni per seguire la strada di mattoni gialli, mentre altri animali cominciano ad avvicinarsi a Elphaba.

Dopo che Glinda ha dato a Dorothy le indicazioni francamente sbagliate “È solo in fondo a quella strada!”, il teaser mostra anche altro della lotta tra Elphaba e Glinda sul luogo dell’atterraggio di fortuna, con un tono più umoristico rispetto a quello che ha sul palco. In primo luogo, questa clip mostra alcuni indizi su ciò che verrà aggiunto al film.

Cosa significa questo per Wicked 2

Il pubblico non vede mai Glinda interagire direttamente con Dorothy nella produzione di Broadway, ma Wicked: For Good non ha intenzione di mostrare il volto di Dorothy, il che significa che la ricostruzione di parti del suo arrivo a Munchkinland si concentrerà principalmente sulla prospettiva di Glinda. Allo stesso modo, ciò che Elphaba fa esattamente per aiutare la popolazione animale di Oz durante i suoi anni di fuga rimane ambiguo sul palco.

Il primo film Wicked presenta Elphaba che recluta la guardia delle scimmie volanti come un punto della trama più complicato, ma che sappiamo deve realizzarsi a causa della famosa iconografia del Mago di Oz. Quando le scimmie non sono prigioniere ma soldati costretti con la forza, deve verificarsi un evento più grande per convincerle a fuggire con Elphaba.

Il brevissimo scorcio di altri animali che si radunano intorno a Elphaba, così come i teaser di ciò che accade al matrimonio di Glinda e Fiyero (Jonathan Bailey), suggeriscono che Elphaba istiga una rivolta degli animali, una nuova aggiunta alla sceneggiatura dello spettacolo. Pertanto, altri animali che si alleano con lei potrebbero portare anche le scimmie a radunarsi intorno a lei, credendo che possa proteggerle.