Wicked: Jonathan Bailey ha rischiato di non interpretare Fiyero

I direttori del casting di Wicked hanno appena rivelato perché Fiyero è stato quasi interpretato da un attore completamente diverso invece che da Jonathan Bailey. Il neoeletto Uomo più sexy del mondo secondo People ha infatti avuto un’agenda estremamente fitta negli ultimi anni, con progetti come Bridgerton, Jurassic World – La rinascita, Wicked e Wicked – Parte 2 che hanno occupato gran parte del suo tempo.

È stato proprio a causa di questa agenda fitta che Bailey inizialmente ha quasi rifiutato Wicked. I direttori del casting Bernard Telsey e Tiffany Canfield hanno infatti raccontato a People che durante il processo di casting per l’esperienza cinematografica in due parti, l’attore aveva già “altri tre lavori contemporaneamente”. Tuttavia, Canfield si è rifiutata di “accettare un no come risposta”, anche se diverse persone continuavano a dire che l’attore non era disponibile.

È così iniziato il “difficile processo” di cercare di scritturare Bailey per il ruolo di Fiyero. Sia Telsey che Canfield conoscevano già Bailey dal revival di Company nel West End del 2018. Per caso, il giorno prima che il processo di casting iniziasse ufficialmente, Bailey si trovava a New York e ha incontrato i direttori del casting. “È nostro compito seguire gli attori anche se non li conosciamo personalmente o non li abbiamo visti regolarmente. Ma lui era di passaggio a New York molto prima che iniziassimo, e ci siamo seduti e abbiamo fatto un colloquio generale con lui”.

“Alla fine ricordo di aver detto: “Tiffany, quel ragazzo dovrebbe essere Fiyero, giusto?”, ha raccontato Telsey. Il compito si è rivelato estremamente difficile, ma né Telsey né Canfield erano disposti a “rinunciare” a Bailey, nonostante i suoi impegni. Duncan Millership, il manager di Bailey, ha poi svolto un ruolo fondamentale nel casting di Bailey come Fiyero. L’attore ha quindi inviato un video di audizione e Canfield. “Quando è arrivato il video, abbiamo pensato: “È proprio quello che ci serve”. La sfacciataggine, l’umorismo, ma anche la vera umanità. La vera vulnerabilità”, ha detto Canfield.

“Molti ci hanno detto che non era disponibile, ma noi non abbiamo accettato un no come risposta. Abbiamo continuato a provarci e, bingo, le nuvole si sono aperte e lui è entrato nel cast”, ha concluso Telsey. La carriera cinematografica e televisiva di Jonathan Bailey è decollata negli ultimi anni proprio grazie all’enorme successo di Bridgerton e dopo questi impegni l’attore ha ha affermato che nel 2026 si prenderà una pausa dalla recitazione per concentrarsi sulla sua organizzazione LGBTQ+, The Shameless Fund.

I fan potranno comunque vedere Bailey sui loro schermi all’inizio del 2026, poiché tornerà nel ruolo di Lord Anthony Bridgerton nella quarta stagione di Bridgerton, che debutterà il 29 gennaio su Netflix. In ogni caso, il carisma naturale e la sicurezza che Bailey ha portato a Fiyero, insieme alla sua capacità di reggere il confronto con artisti del calibro di Ariana Grande-Butera e Cynthia Erivo, hanno dato ragione ai direttori del casting di Wicked nella loro decisione di ingaggiarlo.