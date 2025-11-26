Il nuovo spin-off di Yellowstone di Taylor Sheridan conferma il più triste dei Dutton

Il nuovo trailer di Y: Marshals mostra Kayce Dutton (Luke Grimes) nel ruolo dell’eroe d’azione per eccellenza, ma conferma anche che è il più triste del clan Dutton nell’era post-Yellowstone. Y: Marshals è stato creato da Taylor Sheridan, David C. Glasser e Spencer Hudnut e sarà trasmesso per la prima volta il 1° marzo 2026 sulla CBS.

Ex Navy SEAL e commissario per il bestiame, Kayce Dutton viene reclutato dagli U.S. Marshals per combattere le “bande, i cartelli e i guerrieri razziali” del Montana. Kayce è il protagonista naturale di una serie d’azione e avventura, poiché era il combattente più temibile di Yellowstone, eliminando numerosi nemici che volevano la terra della famiglia Dutton.

I Dutton non sono generalmente ottimisti e spensierati, ma Kayce è sempre stato particolarmente tormentato. Y: Marshals non dà al figlio minore di John Dutton III (Kevin Costner) la pace che sperava dopo che lui, sua moglie Monica (Kelsey Asbille) e suo figlio Tate (Brecken Merrill) si sono ritirati a East Camp dopo Yellowstone.

Kayce è il più triste dei Dutton dopo Yellowstone

L’arruolamento di Kayce Dutton nei Marshals degli Stati Uniti e il ritorno a una vita violenta nelle forze dell’ordine è una tragica svolta degli eventi, non qualcosa da festeggiare. Sfortunatamente, diventare il protagonista di Y: Marshals rende Kayce Dutton il più triste dei Dutton sopravvissuti dopo la fine di Yellowstone.

Rispetto a Kayce, Beth Dutton (Kelly Reilly) ha più motivi per guardare con ottimismo alla sua vita dopo Yellowstone. Beth è felicemente sposata con l’amore della sua vita, Rip Wheeler (Cole Hauser). Beth è anche la più esperta di affari dei Dutton e ha il cervello e le risorse per condurre una vita agiata.

Le opzioni di carriera di Kayce sono relativamente limitate. Il fratello di Beth non è mai stato un grande allevatore e la violenza lo perseguita. Entrare a far parte degli U.S. Marshals ha senso per Kayce, che può così sfruttare al massimo le sue capacità, ma è un tradimento delle sue speranze e dei suoi sogni di superare il sangue versato che lo perseguita.

Il povero Kayce è intrappolato in un ciclo perpetuo di sparatorie e combattimenti, nonostante le sue speranze contrarie. Peggio ancora, Kayce potrebbe essere costretto a crescere Tate da solo, dati gli indizi contestuali sull’assenza di Monica, interpretata da Kelsey Asbille, dal cast di Y: Marshals.

Il trailer di Y: Marshals potrebbe aver confermato il destino di Monica Dutton

Monica Dutton non compare né si sente nel trailer di Y: Marshals, e la narrazione di Kayce non menziona sua moglie. Tuttavia, alcuni indizi potrebbero spiegare cosa sia successo a Monica, dato che Kayce è visto inginocchiato davanti a una tomba in quello che sembra essere East Camp, invece che nel cimitero di famiglia dei Dutton nel loro ex ranch.

Monica Dutton è probabilmente morta all’inizio di Y: Marshals, e la perdita della sua amata moglie contribuisce a spingere Kayce verso la sua nuova carriera con gli U.S. Marshals. Dopotutto, se Monica fosse viva, Kayce non avrebbe alcun motivo reale per combattere, a meno che lei o Tate non fossero minacciati.

Kayce voleva vivere felice e contento con sua moglie e suo figlio dopo Yellowstone. La morte di Monica, o anche solo il fatto che lei lo lasciasse se fosse viva, sarebbe una pugnalata al cuore per Kayce. Indipendentemente dal fatto che Kelsey Asbille appaia o meno in Y: Marshals in qualsiasi ruolo, Monica non sarà una presenza ricorrente.

Il ritorno di Kayce Dutton in Y: Marshals, il primo di una serie di spin-off di Yellowstone in arrivo, è emozionante per i fan. Sfortunatamente per Kayce, più la sua vita diventa triste, più la sua storia diventa avvincente.