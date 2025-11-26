HomeSerie TvNews

Il nuovo spin-off di Yellowstone di Taylor Sheridan conferma il più triste dei Dutton

Di Redazione

-

Seguici su Google News
Y: Marshals

Il nuovo trailer di Y: Marshals  mostra Kayce Dutton (Luke Grimes) nel ruolo dell’eroe d’azione per eccellenza, ma conferma anche che è il più triste del clan Dutton nell’era post-Yellowstone. Y: Marshals è stato creato da Taylor Sheridan, David C. Glasser e Spencer Hudnut e sarà trasmesso per la prima volta il 1° marzo 2026 sulla CBS.

Ex Navy SEAL e commissario per il bestiame, Kayce Dutton viene reclutato dagli U.S. Marshals per combattere le “bande, i cartelli e i guerrieri razziali” del Montana. Kayce è il protagonista naturale di una serie d’azione e avventura, poiché era il combattente più temibile di Yellowstone, eliminando numerosi nemici che volevano la terra della famiglia Dutton.

I Dutton non sono generalmente ottimisti e spensierati, ma Kayce è sempre stato particolarmente tormentato. Y: Marshals non dà al figlio minore di John Dutton III (Kevin Costner) la pace che sperava dopo che lui, sua moglie Monica (Kelsey Asbille) e suo figlio Tate (Brecken Merrill) si sono ritirati a East Camp dopo Yellowstone.

Kayce è il più triste dei Dutton dopo Yellowstone

Luke Grimes in Y: Marshals
© CBS

L’arruolamento di Kayce Dutton nei Marshals degli Stati Uniti e il ritorno a una vita violenta nelle forze dell’ordine è una tragica svolta degli eventi, non qualcosa da festeggiare. Sfortunatamente, diventare il protagonista di Y: Marshals rende Kayce Dutton il più triste dei Dutton sopravvissuti dopo la fine di Yellowstone.

Rispetto a Kayce, Beth Dutton (Kelly Reilly) ha più motivi per guardare con ottimismo alla sua vita dopo Yellowstone. Beth è felicemente sposata con l’amore della sua vita, Rip Wheeler (Cole Hauser). Beth è anche la più esperta di affari dei Dutton e ha il cervello e le risorse per condurre una vita agiata.

Le opzioni di carriera di Kayce sono relativamente limitate. Il fratello di Beth non è mai stato un grande allevatore e la violenza lo perseguita. Entrare a far parte degli U.S. Marshals ha senso per Kayce, che può così sfruttare al massimo le sue capacità, ma è un tradimento delle sue speranze e dei suoi sogni di superare il sangue versato che lo perseguita.

Il povero Kayce è intrappolato in un ciclo perpetuo di sparatorie e combattimenti, nonostante le sue speranze contrarie. Peggio ancora, Kayce potrebbe essere costretto a crescere Tate da solo, dati gli indizi contestuali sull’assenza di Monica, interpretata da Kelsey Asbille, dal cast di Y: Marshals.

Il trailer di Y: Marshals potrebbe aver confermato il destino di Monica Dutton

Monica Dutton non compare né si sente nel trailer di Y: Marshals, e la narrazione di Kayce non menziona sua moglie. Tuttavia, alcuni indizi potrebbero spiegare cosa sia successo a Monica, dato che Kayce è visto inginocchiato davanti a una tomba in quello che sembra essere East Camp, invece che nel cimitero di famiglia dei Dutton nel loro ex ranch.

Monica Dutton è probabilmente morta all’inizio di Y: Marshals, e la perdita della sua amata moglie contribuisce a spingere Kayce verso la sua nuova carriera con gli U.S. Marshals. Dopotutto, se Monica fosse viva, Kayce non avrebbe alcun motivo reale per combattere, a meno che lei o Tate non fossero minacciati.

Kayce voleva vivere felice e contento con sua moglie e suo figlio dopo Yellowstone. La morte di Monica, o anche solo il fatto che lei lo lasciasse se fosse viva, sarebbe una pugnalata al cuore per Kayce. Indipendentemente dal fatto che Kelsey Asbille appaia o meno in Y: Marshals in qualsiasi ruolo, Monica non sarà una presenza ricorrente.

Il ritorno di Kayce Dutton in Y: Marshals, il primo di una serie di spin-off di Yellowstone in arrivo, è emozionante per i fan. Sfortunatamente per Kayce, più la sua vita diventa triste, più la sua storia diventa avvincente.

Articolo precedente
Macaulay Culkin ha l’idea perfetta per un nuovo sequel di “Mamma, ho perso l’aereo”
Articolo successivo
Wicked: Jonathan Bailey ha rischiato di non interpretare Fiyero
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved