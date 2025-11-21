Wicked – Parte 2 sta già infrangendo record al box office

Wicked – Parte 2 (qui la nostra recensione) ha già battuto un record al botteghino prima della fine del suo weekend di apertura. Il sequel adatta il secondo atto del musical di successo di Broadway sull’amicizia tra Glinda (Ariana Grande) e la Strega Cattiva dell’Ovest Elphaba (Cynthia Erivo). A differenza del suo predecessore, la colonna sonora di Wicked – Parte 2 presenta due nuove canzoni originali del compositore originale Stephen Schwartz.

La Universal ha ora rivelato che Wicked – Parte 2 ha incassato 30,8 milioni di dollari al botteghino nazionale durante le anteprime. Si tratta del miglior incasso in anteprima per un film del 2025 finora, con un ampio margine. Il precedente detentore del record era il capitolo del Marvel Cinematic Universe, I Fantastici Quattro: Gli Inizi, che ha debuttato a luglio con 24,4 milioni di dollari in anteprime.

Si tratta anche di un enorme passo avanti per il franchise, poiché Wicked del 2024 aveva incassato solo 19,2 milioni di dollari durante le anteprime del giovedì. Tuttavia, il film è stato proiettato in anteprima dal lunedì al giovedì, quindi aveva un vantaggio rispetto al suo predecessore. Isolando gli incassi del giovedì, Parte 2 ha incassato solo 18,2 milioni di dollari.

Resta da vedere quale sarà l’incasso del weekend di apertura di Wicked – Parte 2 nei tre giorni successivi e come si confronterà con il film di successo del 2024. Quel progetto ha debuttato con 112,5 milioni di dollari e alla fine è salito a 758,7 milioni di dollari in tutto il mondo.

È troppo presto per dire se il sequel seguirà le sue orme, poiché i totali delle anteprime e gli incassi del weekend di apertura non sono sempre indicatori accurati della performance complessiva di un film. Inoltre, le recensioni di Wicked – Parte 2 sono state più smorzate, facendo guadagnare al sequel un punteggio di Rotten Tomatoes del 70% rispetto all’88% dell’originale.

Tuttavia, anche se dovesse attestarsi al di sotto del totale mondiale del film del 2024, avrà comunque ampiamente giustificato il budget dichiarato di 150 milioni di dollari. Sebbene i film ad alto budget debbano in genere incassare due volte e mezzo il loro budget nelle sale, questo colloca il punto di pareggio stimato di Parte 2 a circa 375 milioni di dollari.

Resta anche da vedere se Wicked – Parte 2 manterrà il suo record per i migliori incassi in anteprima del 2025. La concorrenza si sta intensificando durante la stagione dei film natalizi con le imminenti uscite di Zootropolis 2 (che è il sequel di un film Disney da un miliardo di dollari) e Avatar: Fuoco e cenere (che segue due dei film con i maggiori incassi di tutti i tempi).