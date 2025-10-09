Wind River 2: Jason Clarke aggiorna sul sequel di Taylor Sheridan

Sebbene siano passati anni dalla sua realizzazione, Wind River 2 sembra stia riprendendo slancio grazie agli aggiornamenti forniti da uno dei suoi protagonisti. Scritto e diretto da Taylor Sheridan, autore di Yellowstone, il primo film Wind River è uscito originariamente nel 2017. Il film vedeva come protagonisti Elizabeth Olsen, Jeremy Renner, Kelsey Asbille e il compianto Graham Greene.

Sebbene il film funzioni come opera a sé stante, un sequel intitolato Wind River: The Next Chapter è stato annunciato nel novembre 2022. Il film sarà anch’esso un poliziesco incentrato su Chip Hanson, un personaggio minore del primo film. Il cast include Martin Sensmeier, Scott Eastwood, Jason Clarke, Alan Ruck, Gil Birmingham e Joshua Odjick.

In un’intervista con ScreenRant per The Last Frontier, Clarke rivela alcuni aggiornamenti sul sequel di Wind River. Secondo l’attore, il film è “in uscita a breve”. Clarke non ha avuto altro che elogi per la qualità di Wind River: The Next Chapter, definendolo “straordinario” e “un film bellissimo”.

Jason Clarke: È straordinario. È ambientato nella comunità nativa. Martin Sensmeier è il protagonista. Ha un cast pazzesco. È un film bellissimo. È stato bloccato da questioni legali, ma ora sta per uscire. Vi sorprenderà, ed è molto più bello. È molto più cinematografico. Questo è quello che ho visto quando l’ho visto circa un anno e mezzo fa.

Cosa vogliono dire le parole di Jason Clarke

La dichiarazione di Clarke conferma in modo definitivo che Wind River 2 è stato completato ed è in fase di post-produzione. In precedenza era stato annunciato che le riprese del film sarebbero terminate nel 2023, ma gli aggiornamenti sono stati lenti. Anche se ci sono state delle modifiche da quando Clarke lo ha visto nel 2024, il processo di post-produzione deve essere abbastanza avanzato.

Le ragioni del ritardo di Wind River 2 non sono mai state dichiarate in modo concreto, ma la mancanza di una data di uscita ha sempre fatto intuire che ci fossero dei problemi dietro le quinte. Clarke sembra confermarlo sottolineando che Wind River 2 era “bloccato da questioni legali”.

Sheridan stesso, incredibilmente impegnato con le sue numerose serie TV di successo, non era l’ostacolo che impediva la realizzazione del film. Sebbene fosse dietro al primo film, il sequel di Wind River ha un regista diverso e non coinvolge Sheridan in alcun ruolo di rilievo.

Qualunque siano state le ragioni legali esatte di questo ritardo, l’aggiornamento di Clarke è un segnale positivo. Un film in uscita “presto” non deve essere confuso con una data di uscita definitiva, ma indica almeno che una data di uscita potrebbe essere annunciata a breve.

Quando il film arriverà finalmente nelle sale, sarà interessante vedere come andrà. Il primo film ha ottenuto un discreto successo al botteghino, incassando oltre 44 milioni di dollari con un budget stimato di 11 milioni. Questo pone l’asticella molto alta per Wind River: The Next Chapter, soprattutto perché la regista Kari Skogland sembra voler essere all’altezza del film di Sheridan.