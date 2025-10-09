Andrew Garfield evita le domande sul ritorno del suo Spider-Man nell’MCU

Il Marvel Cinematic Universe sta per concludere la saga Multiverse, che terminerà nel 2027 con Avengers: Secret Wars. Sebbene la Fase 6 sia iniziata nel 2025 con The Fantastic Four: First Steps, si prevede che sarà la più breve per la Marvel Studios, con solo una manciata di film e serie MCU in lavorazione.

Mentre il cast di Avengers. Doomsday ha terminato le riprese principali il 19 settembre 2025, il sequel non è ancora stato girato, con Anthony e Joe Russo che ne cureranno la regia. Non è stata ancora fissata una data di produzione per il finale della Fase 6.

MTV ha recentemente incontrato Andrew Garfield, uno dei pochi attori ad aver interpretato Spider-Man in un film live-action, e gli ha chiesto se potrebbe apparire in Avengers: Secret Wars. “[Ride] Vedi, il punto è: è una rivelazione? O cos’è?”, ha dichiarato, aggiungendo: “Lo scoprirai! Qualunque sia la mia risposta, è esasperazione? Lo è? Non lo so. Lo scoprirete“.

Il giornale ha poi chiesto alla star britannica con quali personaggi vorrebbe fare un crossover ora che fa parte della timeline dell’MCU. L’attore candidato all’Oscar ha rivelato: ”Sì, adoro Hugh Jackman”, dato che il veterano di X-Men è tornato nei panni di Wolverine nel film Deadpool & Wolverine del 2024.

Garfield ha anche elogiato i film d’animazione Spider-Verse: “Adoro i film Spider-Verse. Adoro Lord e Miller. Lo dico apertamente”. Il suo Peter Parker è tecnicamente apparso in quel franchise, poiché alcune immagini d’archivio di lui tratte da The Amazing Spider-Man sono state utilizzate in Spider-Man: Across the Spider-Verse.

Pur ribadendo il suo amore per Wolverine, un altro personaggio Marvel con cui vorrebbe incrociarsi è Venom, interpretato da Tom Hardy. Garfield ha dichiarato: “Tom Hardy è ovviamente un attore davvero formidabile, e quello che ha fatto con Venom è super divertente. Sono pronto a divertirmi”.

La trilogia della Sony con Eddie Brock si è conclusa nel 2024 con Venom: The Last Dance, che ha chiuso il mandato di Hardy dopo che il suo personaggio titolare ha fatto un cameo nel Spider-Man: No Way Home del 2021. Garfield è tornato insieme all’interpretazione del web-crawler di Tobey Maguire, con il film che ha incassato più di 1,9 miliardi di dollari, diventando il capitolo più redditizio della The Multiverse Saga.

Il Dottor Destino di Robert Downey Jr. e i protagonisti di The Fantastic Four: First Steps sono stati confermati nel cast del 2027, mentre altri attori saranno annunciati in un secondo momento. Avengers: Secret Wars uscirà nelle sale il 17 dicembre 2027.