Greta Lee prepara il debutto alla regia con l’adattamento di The Eyes Are the Best Part

Greta Lee, star di “Past Lives” e “The Morning Show“, è pronta a mettersi per la prima volta dietro la macchina da presa. Al suo debutto alla regia, dirigerà e scriverà un adattamento di “The Eyes Are the Best Part“, il romanzo horror psicologico dell’autrice Monika Kim sulla nascita di una serial killer, per Searchlight Pictures.

Descritta come una “storia terrificante di misoginia, feticizzazione asiatica e cannibalismo“, la storia segue una matricola universitaria in difficoltà di nome Ji-won che sviluppa un’ossessione per mangiare occhi umani. La recensione del New York Times ha elogiato “The Eyes Are the Best Part” definendolo un “racconto deliziosamente cruento“, “emozionante quanto brutale“. Il cast non è ancora stato annunciato.

Tra i produttori figurano Matt Jackson e Joanne Lee per Jackson Pictures, Lulu Wang per Local Time e Dani Melia. Kim sarà la produttrice esecutiva. Il vicepresidente senior della produzione di Searchlight, Taylor Friedman, e il direttore creativo Daniel Yu supervisioneranno il progetto per conto dello studio, riferendo ai co-responsabili di produzione e sviluppo DanTram Nguyen e Katie Goodson-Thomas. UTA ha negoziato l’accordo per conto di Kim e Lee con Searchlight Pictures.

Prima di iniziare a lavorare a “The Eyes Are the Best Part“, Greta Lee apparirà sullo schermo nel prossimo “Tron: Ares“, in “A House of Dynamite” della regista Kathryn Bigelow, nel dramma di Kent Jones “Late Fame” al fianco di Willem Dafoe e nella quarta stagione di “The Morning Show”.