Best Served Cold: il “Game of Thrones” della Paramount cancellato in modo non ufficiale

I fan di Game of Thrones sono alla ricerca disperata di un sostituto da quando la serie HBO è giunta al termine. Ma nonostante i numerosi tentativi, nessun concorrente è riuscito a creare un mondo fantasy altrettanto emozionante, avvincente e complesso. A peggiorare le cose, uno dei contendenti più promettenti al trono dell’avventura fantasy, Best Served Cold (in Italia conosciuto come Il sapore della vendetta) sembra essere scomparso silenziosamente, con una grave perdita per il genere.

Tim Miller conferma che il suo fantasy Best Served Cold non vedrà più la luce

Era il lontano 2023 quando i fan hanno sentito per la prima volta che Best Served Cold sarebbe stato adattato per il cinema, con il regista Tim Miller (Deadpool) alla regia per Skydance. Si trattava di un adattamento live-action del romanzo di Joe Abercrombie, con l’attrice Rebecca Ferguson (Dune, Mission: Impossible) nel ruolo principale di questa storia di vendetta di un mercenario armato di spada in un’Europa preindustriale. E con Miller che descriveva il film come “Kill Bill incontra Game of Thrones”, le aspettative erano alte.

Ma lo sciopero della WGA avrebbe presto bloccato lo sviluppo, anche prima che la Skydance si fondesse con il gigante del cinema e dello streaming Paramount, mettendo in discussione tutti i progetti. Tuttavia, senza una cancellazione ufficiale, i fan potevano ancora sperare. Purtroppo, parlando con Corridor Digital nell’ambito della serie VFX Artists React, Miller offre ora una descrizione estremamente deludente dello sviluppo di Best Served Cold:

“Sono abbastanza egocentrico da voler fare grandi cose. Non mi piace che la gente mi chiami regista, mi piace il potere di realizzare questo grande progetto. E l’attenzione che ne deriva. Ma recentemente ho avuto molti film che stavano per essere realizzati e poi, per un motivo o per l’altro, non sono stati realizzati. Best Served Cold, il libro di Joe Abercombie. Era alla Skydance con Rebecca Ferguson, che era perfetta per il personaggio. E… semplicemente non è successo”.

L’interesse personale di Miller per questa storia non è però diminuito. Notando la presenza dell’attore Steven Pacey in Love, Death & Robots e citando la sua “folle cotta” grazie alle letture di Pacey della trilogia The First Law di Abercombie in formato audiolibro, Miller li ha ancora definiti “i libri che spero, un giorno, di adattare”. Ma il tono al passato con cui il regista fa riferimento al suo primo adattamento di questo tipo è impossibile da ignorare.

Best Served Cold avrebbe potuto lanciare l’intero universo fantasy di “First Law”

A rendere questa notizia ancora più deludente è il fatto che Best Served Cold non era solo una singola storia ricca di azione, ma l’inizio di una trilogia autonoma, chiamata The First Law, che ha lanciato l’acclamato e amato universo di narrazioni interconnesse di Abercrombie. Sebbene si adatti meno chiaramente al genere “fantasy” rispetto a Game of Thrones, l’ambientazione consente una miscela molto più ampia di magia in declino, demoni, politica e azione brutale, che ha guadagnato un enorme seguito da quando The Blade Itself di Abercrombie ha lanciato l’ambientazione nel 2006.

Ferguson era destinata a interpretare Monza Murcatto, una leader mercenaria così abile e potente da spingere un malvagio Granduca a giustiziare sia lei che suo fratello, per assicurarsi che la sua base di potere rimanesse incontrastata. Tuttavia, quando Monza sopravvive al tentativo, inizia a tramare e a farsi strada con la violenza per tornare al potere e vendicarsi, destabilizzando intere città-stato. Se una miscela della tradizione di The Witcher con l’azione di John Wick sembra una sfida allo status di Game of Thrones, allora capirete perché i fan hanno considerato inevitabile un adattamento. Anche così, Miller e Ferguson erano un team creativo di prim’ordine.

Con la fusione tra Skydance Media e Paramount, alcuni avevano ipotizzato che l’universo di The First Law potesse essere il nuovo franchise di punta perfetto per lo studio. Lanciando Best Served Cold con grande attenzione, sia al cinema che tramite Paramount+, si potrebbero trarre numerosi prequel, sequel o spin-off cinematografici e serie TV dal resto del mondo crudo e brillante di Abercrombie. Ma con Tim Miller, autoproclamatosi fan dell’opera e del mondo di Abercrombie, il suo aggiornamento elimina gran parte (se non tutta) della forza creativa alla base di un simile progetto. Se così fosse, si tratterebbe di un’enorme opportunità persa per lo studio.