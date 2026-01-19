Man of Tomorrow: Maxima potrebbe essere l’antagonista secondaria del film

Quando è stata diffusa la notizia che James Gunn stava cercando un’attrice per interpretare un personaggio femminile secondario in Man of Tomorrow, non ci è voluto molto perché iniziassero le speculazioni su Wonder Woman. Non è difficile capire perché, soprattutto dopo aver saputo che l’attrice doveva essere alta e avere qualità da guerriera. Da allora, Gunn ha però smentito le voci su Wonder Woman, il che significa che probabilmente non vedremo Diana Prince nella DCU fino all’uscita del suo film, attualmente in fase di scrittura.

Nexus Point News riporta dunque oggi che il misterioso ruolo femminile è invece quello di Maxima. Sarebbe infatti lei l’antagonista secondaria dopo Brainiac, interpretato da Lars Eidinger, che sarà invece il grande cattivo del sequel di Superman. Creata da Roger Stern e George Pérez, Maxima ha debuttato nel 1989 in Action Comics #645. Proviene dal pianeta Almerac, dove detiene il titolo reale di regina.

Inizialmente è venuta sulla Terra in cerca di un compagno degno, puntando su Superman per la compatibilità genetica per produrre eredi forti, ma ha anche combattuto al fianco della Justice League. I poteri di Maxima includono forza sovrumana, resistenza, velocità, volo, telecinesi, telepatia, controllo mentale, proiezione di energia, campi di forza e teletrasporto.

Dopo la grande rivelazione di Superman che Kal-El è stato mandato sulla Terra per formare un harem e generare una razza superiore dotata di superpoteri, forse Gunn intende approfondire questo aspetto con questo debutto? Durante la trama “Panic in the Sky”, un evento crossover del 1992 nella serie mensile di fumetti Superman (in cui l’eroe guida i supereroi della Terra contro un’invasione aliena guidata da Brainiac), Maxima ha combattuto al fianco di Brainiac. Ciò è avvenuto dopo che lui ha conquistato Almerac e l’ha costretta ad aiutarlo.

Come ipotizza il sito, “Ci sono anche notizie di un altro eroe che potrebbe essere scritturato per il film e che potrebbe unirsi a Superman e Lex Luthor per combattere l’invasione di Brainiac. Sebbene non sia confermato, è possibile che la Justice Gang possa tornare per unirsi agli eroi insieme a personaggi come Supergirl, Peacemaker e Lobo”.

Maxima sarebbe una scelta interessante da parte di Gunn, e sarà interessante vedere chi il co-CEO della DC Studios sceglierà alla fine per il ruolo, se venisse confermato. Ad oggi, il personaggio è stato precedentemente interpretato dall’ex wrestler professionista Eve Torres Gracie nella serie Supergirl della CW.

Tutto quello che sappiamo su Man of Tomorrow

Le riprese principali di Man of Tomorrow dovrebbero iniziare nella primavera del 2026, con una data di uscita fissata per il 9 luglio 2027. David Corenswet riprenderà il ruolo nel sequel al fianco di Lex Luthor, interpretato da Nicholas Hoult, poiché i due si alleeranno contro questo nuovo nemico, come ha dichiarato il regista.

James Gunn ha infatti affermato: “È una storia in cui Lex Luthor e Superman devono collaborare in una certa misura contro una minaccia molto, molto più grande. È più complicato di così, ma questa è una parte importante. È tanto un film su Lex quanto un film su Superman. Mi è piaciuto molto lavorare con Nicholas Hoult. Purtroppo mi identifico con il personaggio di Lex. Volevo davvero creare qualcosa di straordinario con loro due. Adoro la sceneggiatura”.

Gunn annunciato Man of Tomorrow sui social media il 3 settembre. Nel suo annuncio, lo sceneggiatore e regista ha incluso un’immagine tratta dal fumetto in cui Superman è in piedi accanto a Lex Luthor nella sua Warsuit. Nei fumetti DC, Lex crea la tuta per eguagliare la forza e le abilità di Superman. Mentre l’immagine teaser suggeriva che Lex e Superman sarebbero stati di nuovo in contrasto, ora sembra che Lex userà la sua Warsuit per poter essere allo stesso livello di Superman per qualsiasi grande minaccia si presenti loro.

Al momento, è confermata la presenza della Lois Lane di Rachel Brosnahan. Il co-CEO della DC Studios ha risposto a un fan su Threads all’inizio di settembre 2025 che Lois avrà un “ruolo importante”. Il villain del film sarà Brainiac, interpretato da Lars Eidinger.

Il film è stato in precedenza descritto come un secondo capitolo della “Saga di Superman”. Ad oggi, Gunn ha affermato unicamente che “Superman conduce direttamente a Peacemaker; va notato che questo è per adulti, non per bambini, ma Superman conduce a questo show e poi abbiamo l’ambientazione di tutto il resto della DCU nella seconda stagione di Peacemaker, è incredibilmente importante”.