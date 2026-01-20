Landman – Stagione 3: cosa sappiamo sul ritorno di Demi Moore e sul futuro di Cami Miller

La seconda stagione di Landman si è chiusa con un importante ribaltamento di potere che ha ridefinito il conflitto centrale della serie, lasciando in bilico il futuro di M-Tex e quello di Cami Miller, interpretata da Demi Moore. Con il rinnovo ufficiale per la stagione 3 da parte di Paramount+, restano però aperti diversi interrogativi sul ruolo che Cami avrà nei nuovi episodi.

Nel finale della stagione 2, Cami prende una decisione drastica: estromette Tommy Norris (interpretato da Billy Bob Thornton) dalla guida di M-Tex, costringendolo a ripartire da zero. Tommy reagisce avviando una compagnia petrolifera concorrente, portando con sé uomini chiave, investitori strategici e stringendo un’alleanza pericolosa con il boss Gallino. Una mossa che mette seriamente in discussione la stabilità e il dominio di M-Tex.

Cosa succede a Cami Miller e a M-Tex dopo il finale della stagione 2

Nonostante Cami mantenga formalmente il controllo dell’azienda, la sua posizione appare più fragile che mai. Nathan la spinge a vendere prima che sia troppo tardi, suggerendole una possibile uscita strategica per limitare i danni. Tuttavia, scegliere di restare significherebbe affrontare una concorrenza sempre più aggressiva e una guerra personale con Tommy, destinata a intensificarsi.

Anche un’eventuale vendita non garantirebbe a Cami una via d’uscita semplice. Il conflitto con Tommy ha ormai superato il piano professionale e la loro rivalità sembra destinata a proseguire, riversandosi inevitabilmente negli eventi della stagione 3.

Demi Moore tornerà in Landman stagione 3?

Al momento, Paramount+ non ha ancora confermato ufficialmente il ritorno di Demi Moore nel cast della terza stagione. Tuttavia, tutti gli elementi narrativi suggeriscono che Cami Miller resterà una figura centrale. La sua storyline è tutt’altro che conclusa e la stagione 2 l’ha posizionata come antagonista di lungo corso: eliminarla ora significherebbe smontare il cuore del conflitto aziendale su cui si regge la serie.

Cami resta una presenza attiva fino all’ultimo momento del finale, senza segnali di una sua uscita di scena. Anche nel caso di un ruolo ridimensionato, il personaggio continuerebbe ad avere un peso determinante negli equilibri della storia. Che scelga di difendere M-Tex o di contrattaccare la nuova compagnia di Tommy, la sua influenza appare destinata a segnare profondamente Landman – stagione 3.