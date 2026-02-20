HomeCinema News2026

James Gunn vorrebbe realizzare The Batman 3 prima di passare a The Brave and the Bold

Di Gianmaria Cataldo

-

Seguici su Google News
James Gunn 2025
James Gunn partecipa all'evento dedicato ai fan di Superman al Cineworld Leicester Square il 2 luglio 2025 a Londra, Inghilterra. — Foto di fredduval via DepositPhotos.com

James Gunn è un regista esperto, ma è alla sua prima esperienza come capo di uno studio cinematografico. In alcune occasioni la sua inesperienza è stata evidente e, per molti fan, il modo in cui il co-amministratore delegato della DC Studios sta gestendo Batman è un problema serio. A più di tre anni dall’annuncio della lista dei film DCU, almeno la metà dei quali non è stata realizzata, non ci sono ancora indicazioni che Gunn sia vicino al casting del Cavaliere Oscuro.

Si dice che Christina Hodson stia lavorando alla sceneggiatura di The Brave and the Bold, mentre il regista di The Flash, Andy Muschietti, rimane vagamente legato al progetto. Quando Clayface arriverà nei cinema questo Halloween, è quindi probabile che un cameo di Batman sia fuori discussione perché la DCU non avrà ancora il suo Bruce Wayne. Nel frattempo, Matt Reeves sta portando avanti The Batman – Parte II, il suo sequel “Elseworlds” del successo del 2022. Nonostante le richieste dei fan, è stato chiarito in diverse occasioni che il Batman di Robert Pattinson non entrerà a far parte della DCU.

Secondo l’insider Daniel Richtman (tramite The Direct), il film The Brave and the Boldnon arriverà per anni”. Al contrario, “Gunn sta spingendo per far uscire The Batman 3 più velocemente… vuole che la trilogia finisca… vuole andare avanti. [Lui] non vuole due Batman”. Sebbene sarebbe certamente strano avere il Batman di Pattinson nei cinema contemporaneamente alla versione di The Brave and the Bold, a patto che siano abbastanza diversi, si potrebbe pensare che i due franchise potrebbero coesistere.

Il desiderio di Gunn di evitare confusione ha senso, ma cercare di affrettare Reeves a finire il suo terzo film sembra poco saggio. Inoltre, con The Batman – Parte II in uscita nel 2027, questo potrebbe significare che non vedremo il Batman della DCU fino alla fine del decennio. Per questo motivo, consigliamo di prendere questa voce con le pinze. Siamo sicuri che Gunn interverrà sui social media per affrontare la questione, se lo riterrà opportuno.

Articolo precedente
House Of The Dragon – Stagione 3 mostrerà finalmente una delle più grandi battaglie nella storia di Game of Thrones
Articolo successivo
Doug Jones tornerebbe nei panni di Silver Surfer nell’MCU, ma a una condizione
Gianmaria Cataldo
Gianmaria Cataldo
Laureato con lode in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza e iscritto all’Ordine dei Giornalisti del Lazio come giornalista pubblicista. Dal 2018 collabora con Cinefilos.it, assumendo nel 2023 il ruolo di Caporedattore. È autore di saggi critici sul cinema pubblicati dalla casa editrice Bakemono Lab.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved