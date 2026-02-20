James Gunn vorrebbe realizzare The Batman 3 prima di passare a The Brave and the Bold

James Gunn è un regista esperto, ma è alla sua prima esperienza come capo di uno studio cinematografico. In alcune occasioni la sua inesperienza è stata evidente e, per molti fan, il modo in cui il co-amministratore delegato della DC Studios sta gestendo Batman è un problema serio. A più di tre anni dall’annuncio della lista dei film DCU, almeno la metà dei quali non è stata realizzata, non ci sono ancora indicazioni che Gunn sia vicino al casting del Cavaliere Oscuro.

Si dice che Christina Hodson stia lavorando alla sceneggiatura di The Brave and the Bold, mentre il regista di The Flash, Andy Muschietti, rimane vagamente legato al progetto. Quando Clayface arriverà nei cinema questo Halloween, è quindi probabile che un cameo di Batman sia fuori discussione perché la DCU non avrà ancora il suo Bruce Wayne. Nel frattempo, Matt Reeves sta portando avanti The Batman – Parte II, il suo sequel “Elseworlds” del successo del 2022. Nonostante le richieste dei fan, è stato chiarito in diverse occasioni che il Batman di Robert Pattinson non entrerà a far parte della DCU.

Secondo l’insider Daniel Richtman (tramite The Direct), il film The Brave and the Bold “non arriverà per anni”. Al contrario, “Gunn sta spingendo per far uscire The Batman 3 più velocemente… vuole che la trilogia finisca… vuole andare avanti. [Lui] non vuole due Batman”. Sebbene sarebbe certamente strano avere il Batman di Pattinson nei cinema contemporaneamente alla versione di The Brave and the Bold, a patto che siano abbastanza diversi, si potrebbe pensare che i due franchise potrebbero coesistere.

Il desiderio di Gunn di evitare confusione ha senso, ma cercare di affrettare Reeves a finire il suo terzo film sembra poco saggio. Inoltre, con The Batman – Parte II in uscita nel 2027, questo potrebbe significare che non vedremo il Batman della DCU fino alla fine del decennio. Per questo motivo, consigliamo di prendere questa voce con le pinze. Siamo sicuri che Gunn interverrà sui social media per affrontare la questione, se lo riterrà opportuno.