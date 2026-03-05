HomeCinema News2026

Il Silenzio degli Innocenti torna al cinema a 35 anni dall’uscita italiana

Di Chiara Guida

-

Seguici su Google News
Jodie Foster e Anthony Hopkins in Il silenzio degli innocenti (1991)
© © 1991 Twentieth Century Fox

A 35 anni dall’uscita, Il silenzio degli innocenti torna sul grande schermo in 4K solo il 13, 14 e 15 aprile grazie al progetto Nexo Studios Back to Cult. Gli spettatori avranno così l’occasione per rivivere sul grande schermo uno dei thriller più iconici e influenti della storia del cinema. L’elenco delle sale sarà a breve disponibile su nexostudios.it. Le prevendite apriranno dal giorno 13 marzo.

Il silenzio degli innocenti (1991), diretto da Jonathan Demme, riporterà nelle sale di tutta Italia la leggendaria sfida psicologica tra Clarice Starling e Hannibal Lecter. Il film, tratto dall’omonimo romanzo di Thomas Harris, è il secondo capitolo cinematografico dedicato alla figura di Hannibal Lecter, dopo Manhunter – Frammenti di un omicidio (1986). Con le interpretazioni memorabili di Jodie Foster e Anthony Hopkins, quest’ultimo capace di lasciare un segno indelebile nella storia del cinema con soli 24 minuti e 52 secondi di apparizione, IL SILENZIO DEGLI INNOCENTI è diventato un punto di riferimento assoluto della cinematografia.

Alla cerimonia degli Oscar®, il film ha conquistato i prestigiosi Big Five: miglior film, miglior regia (Jonathan Demme), miglior sceneggiatura non originale (Ted Tally), miglior attrice protagonista (Jodie Foster) e miglior attore protagonista (Anthony Hopkins). Un risultato eccezionale, raggiunto in precedenza solo da Accadde una notte e Qualcuno volò sul nido del cuculo.

Nel corso degli anni, Il silenzio degli innocenti ha continuato a essere celebrato dalla critica internazionale: inserito dall’American Film Institute tra i 100 migliori film statunitensi di tutti i tempi e classificato da Empire tra i 500 migliori film di sempre, nel 2011 è stato inoltre selezionato per la conservazione nel National Film Registry della Biblioteca del Congresso degli Stati Uniti, riconoscimento riservato alle opere di rilevanza culturale, storica ed estetica.

La rassegna Nexo Studios Back to Cult è distribuita in esclusiva per l’Italia da Nexo Studios in partnership con MYmovies e con i media partner Radio Deejay e ArteSettima.

Articolo precedente
Your Friends & Neighbors – Stagione 2: trailer della serie con Jon Hamm in arrivo il 3 aprile su Apple TV
Articolo successivo
The Testaments: il primo trailer della nuova serie drammatica Disney+
Chiara Guida
Chiara Guida
Laureata in Storia e Critica del Cinema alla Sapienza di Roma, è una gionalista e si occupa di critica cinematografica. Co-fondatrice e Direttore Responsabile di Cinefilos.it dal 2010. Dal 2017, data di pubblicazione del suo primo libro, è autrice di saggi critici sul cinema, attività che coniuga al lavoro al giornale.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved