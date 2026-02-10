David Thewlis è “stufo” delle domande su un suo possibile ritorno nel franchise di Harry Potter

In un’intervista con ScreenTime, a David Thewlis è stato chiesto se gli piacerebbe interpretare nuovamente il professor Remus Lupin o se preferirebbe tornare nei panni di un altro personaggio nel franchise di Harry Potter, che riprenderà ora vita grazie all’attesa serie targata HBO. L’attore ha però sottolineato che non è interessato a nessuna delle due opzioni, poiché ora è troppo vecchio per interpretare Lupin, ha trascorso molto tempo con Harry Potter ed è “stufo” di parlare di un potenziale ritorno.

“Mi sento troppo vecchio per interpretare il mio personaggio originale adesso. E no, non vorrei tornare indietro perché ne ho abbastanza, sono sinceramente stufo di parlarne”, spiega l’attore, aggiungendo però che: “è bello perché con Harry Potter si tratta di bambini e i bambini rimangono molto colpiti e impressionati, ed è molto bello rendere felici i bambini”.

David Thewlis, come noto, è apparso in cinque degli otto film di Harry Potter, prima in Il prigioniero di Azkaban e poi in L’ordine della fenice, Il principe mezzosangue e in entrambi i capitoli di I doni della morte. Lupin ha avuto un ruolo di primo piano in Il prigioniero di Azkaban come nuovo insegnante di Difesa contro le Arti Oscure a Hogwarts, ma ha continuato a interpretare un ruolo secondario come membro dell’Ordine della Fenice nei film successivi. Quando il suo debutto nella serie è stato pubblicato nel 2004, Thewlis aveva 41 anni e Lupin ne aveva circa trent’anni.

Dato che HBO sta adattando un libro di Harry Potter per stagione, Lupin non entrerà nella serie fino alla terza stagione, a meno che non ci sia una deviazione significativa dal materiale originale. Probabilmente verrà scelto un nuovo attore, più vicino all’età del personaggio e a quella di David Thewlis nei primi anni 2000. Non resta a questo punto che attendere di scoprire quale sarà il nuovo volto dell’amato personaggio.

Cosa sappiamo della serie HBO su Harry Potter

La prima stagione sarà tratta dal romanzo La pietra filosofale e abbiamo già visto alcuni altri momenti chiave del romanzo d’esordio di J.K. Rowling essere trasposti sullo schermo. La prima stagione di Harry Potter dovrebbe essere girata fino alla primavera del 2026, mentre la seconda stagione entrerà in produzione pochi mesi dopo. Ogni libro dovrebbe costituire una singola stagione, il che significa che avremo sette stagioni nell’arco di quasi un decennio.

HBO descrive la serie come un “adattamento fedele” della serie di libri della Rowling. “Esplorando ogni angolo del mondo magico, ogni stagione porterà ‘Harry Potter’ e le sue incredibili avventure a un pubblico nuovo ed esistente”, secondo la descrizione ufficiale. Le riprese dovrebbero avere inizio nel corso dell’estate 2025, per una messa in onda prevista per il 2026.

La serie è scritta e prodotta da Francesca Gardiner, che ricopre anche il ruolo di showrunner. Mark Mylod sarà il produttore esecutivo e dirigerà diversi episodi della serie per HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television. La serie è prodotta da Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films.

Come già annunciato, Dominic McLaughlin interpreterà Harry, Arabella Stanton sarà Hermione e Alastair Stout sarà Ron. Il cast principale include John Lithgow nel ruolo di Albus Silente, Janet McTeer nel ruolo di Minerva McGranitt, Paapa Essiedu nel ruolo di Severus Piton, Nick Frost nel ruolo di Rubeus Hagrid, Katherine Parkinson nel ruolo di Molly Weasley, Lox Pratt nel ruolo di Draco Malfoy, Johnny Flynn nel ruolo di Lucius Malfoy, Leo Earley nel ruolo di Seamus Finnigan, Alessia Leoni nel ruolo di Parvati Patil, Sienna Moosah nel ruolo di Lavender Brown, Bertie Carvel nel ruolo di Cornelius Fudge, Bel Powley nel ruolo di Petunia Dursley e Daniel Rigby nel ruolo di Vernon Dursley.

Si avranno poi Rory Wilmot nel ruolo di Neville Paciock, Amos Kitson nel ruolo di Dudley Dursley, Louise Brealey nel ruolo di Madama Rolanda Hooch e Anton Lesser nel ruolo di Garrick Ollivander. Ci sono poi i fratelli di Ron: Tristan Harland interpreterà Fred Weasley, Gabriel Harland George Weasley, Ruari Spooner Percy Weasley e Gracie Cochrane Ginny Weasley.

La serie debutterà nel 2027 su HBO e HBO Max (ove disponibile) ed è guidata dalla showrunner e sceneggiatrice Francesca Gardiner (“Queste oscure materie”, “Killing Eve”) e dal regista Mark Mylod (“Succession”). Gardiner e Mylod sono produttori esecutivi insieme all’autrice della serie J.K. Rowling, Neil Blair e Ruth Kenley-Letts di Brontë Film and TV, e David Heyman di Heyday Films. La serie di “Harry Potter” è prodotta da HBO in collaborazione con Brontë Film and TV e Warner Bros. Television.