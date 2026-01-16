Il capo di Star Wars rompe il silenzio sulle sue dimissioni mentre la nuova leadership prende il sopravvento

Ora, dopo le indiscrezioni di inizio mese che ne annunciavano l’addio, Lucasfilm ha annunciato ufficialmente che Kathleen Kennedy lascerà la carica di Presidente dello studio, con Dave Filoni che assumerà il ruolo di Presidente e Direttore Creativo, mentre Lynwen Brennan ricoprirà il ruolo di Co-Presidente. Kennedy ha anche rilasciato una dichiarazione in cui ha spiegato il suo addio, riflettendo sul fatto di aver preso le redini dell’azienda da George Lucas, che stava cercando di andare in pensione, e definendo ” un vero privilegio ” aver guidato lo studio di Star Wars e Indiana Jones per 14 anni. Di seguito la sua dichiarazione:
Quando George Lucas mi chiese di prendere in carico la Lucasfilm dopo il suo pensionamento, non avrei mai potuto immaginare cosa mi aspettasse. È stato un vero privilegio trascorrere più di un decennio lavorando a fianco degli straordinari talenti della Lucasfilm. La loro creatività e dedizione sono state fonte di ispirazione e sono profondamente orgoglioso di ciò che abbiamo realizzato insieme. Sono entusiasta di continuare a sviluppare film e programmi televisivi sia con collaboratori di lunga data che con nuove voci che rappresentano il futuro della narrazione.
Sebbene sembri che Kennedy si dimetterà immediatamente dalla carica di Presidente della Lucasfilm, il suo vero e proprio periodo con lo studio non è ancora terminato . È ancora impegnata come produttrice di The Mandalorian e Grogu, che uscirà nelle sale il 22 maggio, seguito da Star Wars: Starfighter di Shawn Levy e Ryan Gosling, le cui riprese sono terminate a dicembre e la cui uscita è prevista per il 28 maggio 2027.
Il mandato di Kennedy è stato un grande successo sia per Lucasfilm che per il franchise di Star Wars. Mentre i fan del franchise sono stati notoriamente critici nei confronti della cosiddetta era Disney, la maggior parte delle uscite si è rivelata un grande successo per tutti i soggetti coinvolti , con Il Risveglio della Forza che ha stabilito il record per il più alto incasso nazionale e la trilogia, complessivamente, ha incassato 4,477 miliardi di dollari a fronte di budget di produzione che ammontavano a 1,163 miliardi di dollari.
FOTO DI COPERTINA: La produttrice americana Kathleen Kennedy . Foto di Image Press Agency Via DepositPhotos.com