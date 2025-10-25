La Festa del Cinema di Roma diventa Festival Competitivo: tutti i premi della ventesima edizione

La Festa del Cinema di Roma è stata ufficialmente riconosciuta come Festival Competitivo dalla FIAPF (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films). Un traguardo storico che consacra la manifestazione romana tra gli appuntamenti cinematografici di maggiore prestigio a livello internazionale.

La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 25 ottobre alle ore 17 presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, alla presenza della direttrice artistica Paola Malanga, della giuria e dei numerosi ospiti che hanno celebrato la chiusura della ventesima edizione.

I vincitori del Concorso Progressive Cinema

La giuria del Concorso Progressive Cinema, presieduta da Paola Cortellesi e composta dal regista finlandese Teemu Nikki, dal regista britannico William Oldroyd, dallo scrittore statunitense Brian Selznick e dall’attrice franco-finlandese Nadia Tereszkiewicz, ha assegnato i seguenti premi:

Miglior Film : Left-Handed Girl (La mia famiglia a Taipei) di Shih-Ching Tsou

Gran Premio della Giuria : Nino di Pauline Loquès

Miglior Regia : Wang Tong per Chang ye jiang jin (Wild Nights, Tamed Beasts)

Miglior Sceneggiatura : Alireza Khatami per The Things You Kill

Miglior Attrice – Premio “Monica Vitti” : Jasmine Trinca per Gli occhi degli altri

Miglior Attore – Premio “Vittorio Gassman” : Anson Boon per Good Boy

Premio Speciale della Giuria: al cast del film 40 Secondi

Il Premio Miglior Opera Prima Poste Italiane

La giuria presieduta da Santiago Mitre, con Christopher Andrews e Barbara Ronchi, ha assegnato il premio Miglior Opera Prima Poste Italiane al film Tienimi presente di Alberto Palmiero (sezione Freestyle). Una menzione speciale è andata agli attori Samuel Bottomley e Séamus McLean Ross per California Schemin’ di James McAvoy.

Il Premio Miglior Documentario

Per la prima volta la Festa ha introdotto un riconoscimento dedicato al cinema del reale. La giuria guidata dal regista e produttore rumeno Alexander Nanau ha assegnato il Premio Miglior Documentario a Cuba & Alaska di Yegor Troyanovsky (Proiezioni Speciali), con una menzione speciale a Le Chant des forêts di Vincent Munier.

Il Premio del Pubblico Terna

Gli spettatori della Festa, attraverso il voto espresso tramite QR Code all’uscita delle sale, hanno assegnato il Premio del Pubblico Terna al film Roberto Rossellini – Più di una vita di Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti.

Premi alla carriera e riconoscimenti speciali

Durante la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma sono stati consegnati anche i seguenti riconoscimenti:

Industry Lifetime Achievement Award a Lord David Puttnam

Premio alla Carriera a Richard Linklater

Premio alla Carriera a Jafar Panahi

Premio Master of Film a Edgar Reitz

Premio Progressive alla Carriera a Nia DaCosta

La Regione Lazio ha inoltre conferito il premio “Lazio Terra di Cinema” a Can Yaman.

Una manifestazione in crescita costante

Prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma e promossa da Roma Capitale, Regione Lazio, Cinecittà, Camera di Commercio di Roma e Fondazione Musica per Roma, la Festa conferma il proprio ruolo centrale nel panorama culturale italiano ed europeo.

La direzione artistica di Paola Malanga, affiancata da un comitato di selezione di alto profilo, ha guidato un’edizione che ha saputo coniugare autorialità, apertura internazionale e dialogo con il pubblico. Con il riconoscimento FIAPF come festival competitivo, la Festa del Cinema di Roma si prepara ora ad affrontare una nuova fase della sua storia, consolidando la sua identità di festival di rilevanza mondiale.