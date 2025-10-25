HomeFestivalFesta del Cinema di Roma

La Festa del Cinema di Roma diventa Festival Competitivo: tutti i premi della ventesima edizione

Di Redazione

-

Seguici su Google News

La Festa del Cinema di Roma è stata ufficialmente riconosciuta come Festival Competitivo dalla FIAPF (Fédération Internationale des Associations de Producteurs de Films). Un traguardo storico che consacra la manifestazione romana tra gli appuntamenti cinematografici di maggiore prestigio a livello internazionale.

La cerimonia di premiazione si è tenuta sabato 25 ottobre alle ore 17 presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, alla presenza della direttrice artistica Paola Malanga, della giuria e dei numerosi ospiti che hanno celebrato la chiusura della ventesima edizione.

I vincitori del Concorso Progressive Cinema

La giuria del Concorso Progressive Cinema, presieduta da Paola Cortellesi e composta dal regista finlandese Teemu Nikki, dal regista britannico William Oldroyd, dallo scrittore statunitense Brian Selznick e dall’attrice franco-finlandese Nadia Tereszkiewicz, ha assegnato i seguenti premi:

  • Miglior Film: Left-Handed Girl (La mia famiglia a Taipei) di Shih-Ching Tsou

  • Gran Premio della Giuria: Nino di Pauline Loquès

  • Miglior Regia: Wang Tong per Chang ye jiang jin (Wild Nights, Tamed Beasts)

  • Miglior Sceneggiatura: Alireza Khatami per The Things You Kill

  • Miglior Attrice – Premio “Monica Vitti”: Jasmine Trinca per Gli occhi degli altri

  • Miglior Attore – Premio “Vittorio Gassman”: Anson Boon per Good Boy

  • Premio Speciale della Giuria: al cast del film 40 Secondi

Il Premio Miglior Opera Prima Poste Italiane

La giuria presieduta da Santiago Mitre, con Christopher Andrews e Barbara Ronchi, ha assegnato il premio Miglior Opera Prima Poste Italiane al film Tienimi presente di Alberto Palmiero (sezione Freestyle). Una menzione speciale è andata agli attori Samuel Bottomley e Séamus McLean Ross per California Schemin’ di James McAvoy.

Il Premio Miglior Documentario

Per la prima volta la Festa ha introdotto un riconoscimento dedicato al cinema del reale. La giuria guidata dal regista e produttore rumeno Alexander Nanau ha assegnato il Premio Miglior Documentario a Cuba & Alaska di Yegor Troyanovsky (Proiezioni Speciali), con una menzione speciale a Le Chant des forêts di Vincent Munier.

Il Premio del Pubblico Terna

Gli spettatori della Festa, attraverso il voto espresso tramite QR Code all’uscita delle sale, hanno assegnato il Premio del Pubblico Terna al film Roberto Rossellini – Più di una vita di Ilaria de Laurentiis, Andrea Paolo Massara e Raffaele Brunetti.

Premi alla carriera e riconoscimenti speciali

Durante la ventesima edizione della Festa del Cinema di Roma sono stati consegnati anche i seguenti riconoscimenti:

  • Industry Lifetime Achievement Award a Lord David Puttnam

  • Premio alla Carriera a Richard Linklater

  • Premio alla Carriera a Jafar Panahi

  • Premio Master of Film a Edgar Reitz

  • Premio Progressive alla Carriera a Nia DaCosta

La Regione Lazio ha inoltre conferito il premio “Lazio Terra di Cinema” a Can Yaman.

Una manifestazione in crescita costante

Prodotta dalla Fondazione Cinema per Roma e promossa da Roma Capitale, Regione Lazio, Cinecittà, Camera di Commercio di Roma e Fondazione Musica per Roma, la Festa conferma il proprio ruolo centrale nel panorama culturale italiano ed europeo.

La direzione artistica di Paola Malanga, affiancata da un comitato di selezione di alto profilo, ha guidato un’edizione che ha saputo coniugare autorialità, apertura internazionale e dialogo con il pubblico. Con il riconoscimento FIAPF come festival competitivo, la Festa del Cinema di Roma si prepara ora ad affrontare una nuova fase della sua storia, consolidando la sua identità di festival di rilevanza mondiale.

Articolo precedente
A House of Dynamite: potrebbe davvero accadere? Un esperto militare svela quanto c’è di realistico nel film di Kathryn Bigelow
Articolo successivo
Nightmare Before Christmas: la spiegazione del finale del film
Redazione
Redazione
La redazione di Cinefilos.it è formata da un gruppo variegato di appassionati di cinema. Tra studenti, critici, giornalisti e aspiranti scrittori, il nostro gruppo cresce ogni giorno, per offrire ai lettori novità, curiosità e informazione sul mondo della settima arte.
- Pubblicità -

ALTRE STORIE

- Pubblicità -

Copyright Immagini e Contenuti 2008-2024 Cinefilos.it e/o delle rispettive fonti citate negli articoli. E' esplicitamente vietata ogni copia e/o riproduzione anche parziale dei contenuti del sito, senza un'esplicita autorizzazione della Redazione.
Tutti i diritti sono riservati.
Cinefilos.it e' Testata Giornalistica Reg. n. 293 del 19/10/2012 del Registro della Stampa Tribunale di Roma. Contatta la Redazione. Tutti i marchi, loghi, sigle, brand, le immagini e Trade Mark riportati nel sito e non esplicitamente appartenenti a Cinefilos.it sono di proprietà dei rispettivi proprietari. L’utilizzo delle immagini segue le norme del fair use, per qualsiasi problema vi preghiamo di contattarci e verranno rimosse. E’ vietata la riproduzione, anche parziale, di immagini, testi, pagine e di ogni componente presente nel sito. Per le immagini utilizzate sul sito citiamo solitamente le fonti, nel caso i rispettivi proprietari ne desiderassero la rimozione invitiamo a contattarci: [email protected]


© Cinefilos.it | All rights reserved