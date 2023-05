- Pubblicità -

Secondo film italiano in concorso al Festival di Cannes con La Chimera, il nuovo film di Alice Rohrwacher che vede protagonista Josh O’Connor, Carol Duarte, Isabella Rossellini, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato. Tornato nella sua cittadina sul Mar Tirreno, Arthur (Josh O’Connor), un ladro di tombe etrusco alla ricerca del suo amore perduto, si riunisce con la sua banda di briganti. Dopo Le Meraviglie (Grand Prix nel 2014) e Lazzaro Felice (Premio per la sceneggiatura nel 2018), Alice Rohrwacher si interroga sulle tracce del passato ne La Chimera. Ecco tutti i protagonisti sulla croisette di Cannes.

Ambientato negli anni 80, nel mondo clandestino dei “tombaroli”, La Chimera racconta di un giovane archeologo inglese (Josh O’Connor) coinvolto nel traffico clandestino di reperti archeologici. Completano il cast Isabella Rossellini, Carol Duarte, Alba Rohrwacher e Vincenzo Nemolato.

La Chimera, come tutti i film di Alice Rohrwacher, è prodotto da Carlo Cresto-Dina per tempesta con Rai Cinema, in coproduzione con Amka Films Productions (Svizzera) e Ad Vitam Production (Francia) in collaborazione con Arte France Cinema. L’uscita del film è prevista per il 2023, distribuito in Italia da 01.